WandaVision, Kathryn Hahn: "Non sono riuscita a riconoscere tutti gli easter egg dello show"

Kathryn Hahn ha ammesso di non essere stata in grado di riconoscere tutti gli easter egg contenuti nella prima stagione di WandaVision, da domani su Disney+.

L'attrice di WandaVision, Kathryn Hahn, ha ammesso di non essere in grado di riconoscere tutti gli Easter Egg presenti nella serie Disney+ che farà il suo debutto domani.

WandaVision: Kathryn Hahn con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen in una scena della serie Marvel

L'attrice, intervistata da ComicBookMovic, ha parlato in termini entusiastici della ricchezza di WandaVision. Fin dai trailer, i fan hanno riconosciuto le strizzate d'occhio a Vita da strega e ad altre sitcom classiche, ma a quanto pare ci sarebbe molto, molto di più.

"Sono semplicemente sbalordita dall'abilità degli artigiani che lavorano su queste cose, dai costumi alla scenografia, dai capelli al trucco, tutto - solo i dettagli e anche Paul e Lizzie come protagonisti di questo spettacolo sono abilissimi artigiani, non solo solo ottimi attori, ma hanno anche una tale integrità" ha commentato Kathryn Hahn per poi proseguire "Sono entusiasta della portata dello show, è qualcosa di così enorme, è stato come lavorare a uno spettacolo sperimentale e non sono stata in grado di riconoscere tutti gli easter egg. Ci sono strati su strati su strati. Sono rimasta semplicemente colpita dal fatto che all'interno di questo colosso, fossimo in grado di renderlo così intimo".

WandaVision, le prime reazioni della critica: la serie Marvel vince e convince

WandaVision, interpretata da Elizabeth Olsen e Paul Bettany, sarà composta da nove episodi che approderanno su Disney+ a partire da domani.Il progetto - che potrete vedere in streaming su Disney+ - è strettamente legato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness e potrebbe gettare le basi per l'arrivo degli Young Avengers, di Captain Marvel 2 e della tanto discussa serie tv su Secret Invasion.

Per prepararvi alla visione di WandaVision, ecco i film Marvel da rivedere.