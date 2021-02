WandaVision: Kat Dennings sarà in un nuovo progetto Marvel?

WandaVision continua a catturare e stupire i fan Marvel, ed episodio dopo episodio, cresce l'entusiasmo nei confronti della prima serie tv targata Marvel Studios su Disney+. E uno degli elementi vincenti dello show è sicuramente la Darcy Lewis di Kat Dennings, che pare proprio diretta verso un altro progetto Marvel, una volta terminata l serie con Paul Bettany e Elizabeth Olsen.

L'avevamo conosciuta nel 2011 per il primo film di Thor, e l'avevamo vista tornare per il sequel del 2013 Thor: The Dark World, ma poi della stagista di Jane Foster - ora Dottoressa a sua volta - non ne avevamo saputo più nulla. Ora Kat Dennings è finalmente tornata nei panni del personaggio grazie alla serie tv WandaVision, ma questa non sarà l'ultima volta che la vedremo in azione.

WandaVision, la recensione del quinto episodio: un colpo di scena che può capovolgere l'universo Marvel

Durante un'intervista per il tour promozionale dello show, l'attrice ha rivelato infatti il suo coinvolgimento in un ulteriore progetto Marvel.

Considerando il suo legame con la saga di Thor, è venuto spontaneo all'intervistatore di Extra di chiedere informazioni in merito proprio sul film diretto da Taika Waititi e attualmente in fase di riprese, Thor: Love and Thunder, in cui apparirà anche Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster. Tuttavia, Dennings ha ribadito la risposta data mesi fa: "Me lo hanno chiesto in tanti, ma non lo so ancora. Ma direi di no, visto che stanno girando e io sono qui con voi invece che in Australia, quindi la vedo difficile"

Ma non disperiamo, perché come afferma lei stessa "Ci sono però alcune cose che ho fatto per Marvel, che non sono queste, che dovrebbero uscire a breve. Ma probabilmente non posso parlarne".

Di cosa si tratterà? Forse della serie animata di Disney+ What If...? O di qualche altro progetto? Magari Loki? Al momento, e in generale con i Marvel Studios, chi può dirlo.