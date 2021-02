WandaVision, Kat Dennings non sapeva che sarebbe tornata nella serie: "È stata una sorpresa"

In WandaVision abbiamo potuto assistere al ritorno nel MCU di Kat Dennings nei panni della scienziata Darcy Lewis, ma l'attrice non aveva la idea che sarebbe andata così.

Siamo ormai al sesto episodio di WandaVision, e la serie dei Marvel Studio ha davvero conquistato il pubblico, tenendolo incollato al televisore settimana dopo settimana. Ma uno dei suoi punti di forza è sicuramente dato dalla presenza di Kat Dennings a.k.a. Darcy Lewis, personaggio che nemmeno l'attrice che lo interpreta sapeva che avrebbe fatto ritorno.

Ospite al Jimmy Kimmel Live, Dennings ha raccontato a conduttore come fosse totalmente all'oscuro di un suo possibile ritorno tra le fila del MCU, e come anche dopo aver ricevuto la chiamata dai piani alti, ancora non aveva idea di come sarebbe avvenuto.

"Sono rimasta completamente sorpresa. Mi ha chiamato la Marvel e io risposto 'Certo che mi va di tornare, per tutto quello che volete, io ci sono'. Ma non sapevo per cosa" ha spiegato l'attrice.

"Sapevo che c'erano queste nuove serie tv su Disney+ che dovevano uscire, ma non avevo idea che fosse per quello, o quale potesse essere. Quindi sono rimasta decisamente sorpresa, perché il mio personaggio non aveva avuto nessun tipo di contatto con i personaggi di WandaVision finora".

Quando poi Jimmy cerca di farle rivelare qualcosa in più sul futuro della serie, Kat risponde "So solo quello che ho girato. e in genere sono l'ultima persona a sapere cosa succede, ancora adesso non sono sicura di averci capito troppo. Anche se stessi cercando di fare la tipa cool e misteriosa, non so davvero nulla di più!".

Tant'è che persino del ritorno di Pietro Maximoff/Quicksilver - interpretato dall'attore di X-Men Evan Peters - non ne è venuta subito a conoscenza.

"Sul set indossava un mantello col cappuccio affinché non trapelassero foto e rovinassero la sorpresa. E ha funzionato!".

Un nuovo episodio di WandaVision è disponibile ogni venerdì su Disney+.