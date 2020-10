WandaVision: i rumor su Electro anticipano il ritorno del Quicksilver di Evan Peters?

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena

Le recenti news su Spider-Man 3 hanno alimentato una nuova teoria sul ruolo del Quicksilver di Evan Peters in WandaVision, la miniserie Marvel che debutterà a dicembre su Disney+.

Al momento dell'annuncio della sua presenza in WandaVision, a giugno, si ipotizzava che Evan Peters potesse essere il villain dello show, ma ora, come teorizzato da ScreenRant, spunta una teoria che vorrebbe l'attore di nuovo nei panni di Quicksilver, personaggio da lui interpretato nel franchise degli X-Men della 20th Century Fox.

Questo sulla base della recente notizia che Jamie Foxx tornerà nei panni di Electro nel terzo film del Marvel Cinematic Universe dedicato alle avventure in solitario di Peter Parker. Questo spiegherebbe anche la presenza di Wanda Maximoff nel prossimo film di Doctor Strange, che sarà incentrato sul Multiverso e potrebbe quindi vantare camei di attori apparsi in adattamenti Marvel di altri studios, o di star precedentemente scartate in certi ruoli (si è parlato di un Tony Stark alternativo con le fattezze di Tom Cruise).

Marvel Fase 4: i film, gli attori e i supereroi che vedremo nel MCU

WandaVision: una particolare scena della serie

Una teoria affascinante, se è vero che Electro sarà lo stesso personaggio visto in The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro e non semplicemente una versione diversa interpretata dallo stesso attore, come già accaduto con J. Jonah Jameson in Spider-Man: Far From Home.

In ogni caso è molto probabile che WandaVision esplori il concetto delle realtà alternative, dato che il recente trailer conferma che Visione in teoria sarebbe morto (come accaduto in Avengers: Infinity War), e le ripercussioni della miniserie saranno esplorate in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Se a questo aggiungiamo Loki, che esplorerà le avventure dell'omonimo personaggio in una linea temporale alternativa in seguito ai viaggi nel tempo degli Avengers, a questo punto si può supporre che il Multiverso sia la trama orizzontale della Fase 4, di cui il secondo film di Doctor Strange, in arrivo nel 2022, sarà il lungometraggio conclusivo in seguito alle modifiche delle date d'uscita.