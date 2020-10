Spider-Man 3: Jamie Foxx conferma che sarà di nuovo Electro nel film con Tom Holland

Jamie Foxx ha confermato che farà parte del cast di Spider-Man 3, film che lo vedrà di nuovo interpretare il villain Electro, ruolo già ricoperto in The Amazing Spider-Man 2.

A confermare la notizia è stato lo stesso Jamie Foxx che ha già interpretato il personaggio in The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro del 2014, film nel quale era l'attore Andrew Garfield ad interpretare Peter Parker. Mentre i Marvel Studios non hanno ancora ufficializzato la notizia, Foxx ha deciso di esporsi per primo sui social, anche se poco dopo il suo post su Instagram non era più visibile.

In una delle sue recenti storie, l'interprete di Django Unchained ha condiviso uno screenshot del post dell'attore Keith Jefferson che si congratulava con lui per le notizie riguardanti Spider-Man 3. Jamie Foxx non ha commentato, ha solo ripubblicato l'immagine, che ha però fatto riflettere ancora di più i fan riguardo il suo ritorno come Electro. Dopodiché, Foxx è tornato ad affacciarsi sui social per annunciare ufficialmente di essersi unito al team di Spider-Man 3.

La notizia, comunque, stupisce fino ad un certo punto. I fan del Marvel Cinematic Universe ricorderanno infatti quanto Kevin Feige sia un grande fan della versione di Jamie Foxx di Electro. Ai tempi di The Amazing Spider-Man 2, Feige dichiarò di adorare il personaggio di Maxwell "Max" Dillon, mentre si disse non tanto convinto dell'interpretazione di Andrew Garfield, tanto che poi la trilogia venne cancellata. La scelta di affidare il ruolo di Peter Parker a Tom Holland è risultata invece più che vincente poiché critici e fan sembrano amare universalmente la versione dell'Uomo Ragno firmata dall'attore classe 1996.

Ricordiamo che Spider-Man 3 entrerà in produzione in autunno, non appena Holland avrà finito di girare il tanto atteso film Uncharted. In tal caso, il sequel dovrebbe essere in grado di rispettare la sua uscita, programmata al momento per dicembre 2021.