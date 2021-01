WandaVision: Elizabeth Olsen reagisce a una teoria che coinvolge Mary-Kate e Ashley (VIDEO)

WandaVision avrà come protagonista Elizabeth Olsen e l'attrice ha reagito in modo divertente a una teoria dei fan legata alle sue sorelle Mary-Kate e Ashley.

I fan della Marvel, come accaduto con i film e le precedenti serie tv, si attendono la presenza di easter egg e indizi nascosti, e si sono lanciati in molte ipotesi a volte quasi surreali.

Jimmy Kimmel, intervistando l'attrice durante la promozione del progetto destinato a Disney+ ha provato a scoprire se alcune idee su WandaVision sono fondate tramite la reazione di Elizabeth Olsen che, ovviamente, non può lasciarsi sfuggire potenziali spoiler. Il conduttore ha dichiarato: "Ci sono due cerchi dentro il rettangolo presente sulla cravatta di Visione e poi due piccoli cerchi all'esterno e immagino che l'idea sia che i vostri personaggi siano intrappolati dentro qualcosa e anche all'esterno, che si tratti di non poter entrare o non poter uscire". L'attrice ha spiegato: "Il fatto è che tutti questi easter egg, anche se fossero reali, non riuscirei a distinguerli. Quindi non ho alcuna idea".

Nei video promozionali si è vista inoltre una bottiglia di vino e sull'etichetta c'è la scritta Maison du Mépris, ovvero casa del disprezzo o della miseria. Kimmel ha sottolineato che l'ipotesi è che lo show si basi sul fumetto House of M in cui Wanda ha una crisi di nervi. Elizabeth ha quindi risposto: "Il nostro responsabile degli oggetti di scena Russell sarebbe una persona davvero brillante se avesse messo quell'elemento". L'ultima, ironica, teoria è legata alla famiglia Olsen: "Wanda ha un'incredibile somiglianza con queste attrici che hanno interpretato il ruolo di Michelle Tanner in una sitcom degli anni '90 intitolata Gli amici di papà. Il che vorebbe dire che zio Joey sta per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe".

Olsen ha ovviamente riso all'idea del legame con le sorelle Mary-Kate e Ashley Olsen: "Sarebbe incredibile. L'intera cosa sarebbe meta".

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena

WandaVision ha come protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen nei ruoli di Visione e Scarlet Witch, due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e iniziano a sospettare che non tutto sia come appare.

Alla regia Matt Shakman, mentre Jac Schaeffer è capo sceneggiatrice. Le riprese dello show sono iniziate lo scorso novembre ad Atlanta, presso i Pinewood Studios.

Gli eventi raccontati saranno legati ad Avengers: Endgame, come gli altri show prodotti per la piattaforma, anche se la serie viene descritta come una comedy.

Il progetto - che potrete vedere in streaming su Disney+ - è strettamente legato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness e potrebbe gettare le basi per l'arrivo degli Young Avengers, di Captain Marvel 2 e della tanto discussa serie tv su Secret Invasion.