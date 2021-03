WandaVision: come Elizabeth Olsen ha modificato il design del costume di Scarlet Witch

Alla star di WandaVision, Elizabeth Olsen, va il merito di alcune modifiche nel costume di Scarlet Witch che l'attrice ha indossato nella serie Disney+. A rivelare il suo intervento negli abiti dello show è il regista Matt Shakman.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

Nel corso di un'intervista con ET, Matt Shakman ha spiegato come l'intervento di Elizabeth Olsen abbia permesso di risolvere tutti i potenziali problemi con i costumi.

Di solito, per gli attori chiamati a interpretare i supereroi, l'esperienza con gli outfit può rivelarsi un incubo a causa della scomodità, ma Elizabeth Olsen ha prontamente identificato i punti critici per permettere di risolvere i problemi prima delle riprese.

"Ha enorme senso pratico e si è subito resa conto dei problemi. Ci ha detto 'OK, posso fare questa mossa, ma non posso fare quest'altra. e devo essere libera di poter fare questa mossa'" ha spiegato il regista a Comicbook. "È così abile nel lavoro fisico - è estremamente esperta in ogni parte del suo lavoro - quindi ha capito subito cosa avrebbe funzionato. Così abbiamo dovuto ripensare i costumi, perché sono difficili da realizzare. Voglio dire, una cosa è sembrare incredibile. Un'altra funzionare per davvero."

WandaVision: le scene post-credits del finale della serie

I costumi di Wandavision, e tutti gli altri ingredienti grandiosi della serie Marvel, possono essere esplorati nei nove episodi dello show disponibili su Disney+.