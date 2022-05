Walker: Independence, trailer e poster del prequel di Walker

The CW ha svelato le prime sequenze di Walker: Independence, prequel di Walker, in un trailer e poster che mostra la protagonista Katherine McNamara in azione.

Il mondo di Walker si amplia con il debutto dello spinoff Walker: Independence. the Cw ha lanciato il primo trailer e il poster del prequel in arrivo che riporterà gli spettatori indietro di più di un secolo, raccontando la storia di Abby Walker nella sua ricerca di vendetta a Independence, in Texas. La serie vedrà protagonisti Katherine McNamara, Matt Barr, Lawrence Kao, Greg Hovanessian, Justin Johnson Cortez e altri.

Walker: Independence è ambientato alla fine del 1800 e segue Abby Walker, una ricca bostoniana il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins, un adorabile ladro in cerca di uno scopo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porta a Independence, in Texas, dove incontrano residenti diversi ed eclettici che scappano dal loro passato travagliato e inseguono i loro sogni. La nostra ritrovata famiglia lotterà con il mondo che cambia, diventando essi stessi agenti del cambiamento in una città dove nulla è come sembra.

Una mamma per amica, Jared Padalecki descrive la "scena peggiore" dello show: "Credevo di essere in un incubo"

Seamus Fahey ha scritto la sceneggiatura di Walker: Independence, condividendo il merito della storia con la showrunner Anna Fricke. I due produrranno la serie insieme al protagonista di Walker Jared Padalecki e al regista Larry Teng. La CW ha ordinato una stagione per l'autunno confermando lo show insieme al prequel di Supernatural, The Winchesters.