Una mamma per amica, Jared Padalecki descrive la "scena peggiore" dello show: "Credevo di essere in un incubo"

Jared Padalecki, intervistato da Chicago Tribune, ha parlato di Una mamma per amica e della scena peggiore che abbia dovuto girare per la serie: 'Credevo di essere in un incubo'.

Jared Padalecki è recentemente tornato a parlare di Una mamma per amica, svelando di aver vissuto un'esperienza da "incubo" durante le riprese di una scena della celebre serie televisiva, per la quale non era assolutamente preparato.

"Non giravo tutti i giorni per Una mamma per amica e questa settimana in particolare ero libero per tutto il fine settimana", ha ricordato Padalecki durante un'intervista del 9 Marzo del Chicago Tribune, aggiungendo di essere rimasto fuori con i suoi amici, una sera, fino alle "tre o quattro del mattino".

"Penso che quello che è successo dopo è che Lauren Graham si è ammalata e la produzione ha dovuto spostare la scena che avrebbe dovuto girare martedì", ha raccontato l'attore. "Dovevano filmare qualcos'altro e così hanno pensato di girare la scena in cui Dean e Lindsay (Arielle Kebbel) si sposano ed escono dalla cappella a Stars Hollow".

Sfortunatamente, Padalecki stava ancora dormendo quando la troupe lo ha chiamato per dirgli di recarsi sul set: "Ho trovato 20 chiamate perse e svariati messaggi. Sono saltato giù dal letto, ho bevuto una tazza di caffè, mi sono fatto la doccia e poi sono andato alla Warner Bros".

"Probabilmente ero almeno due in ritardo e non avevo preparato la scena, anche se sapevo le basi di quello avremmo dovuto girare. Riuscì a terminare la sequenza del matrimonio quel giorno ma ricordo che credevo di essere in un incubo, era come se fossi andato nudo a scuola, con la differenza che se vai nudo a scuola non ci sono telecamere ovunque," ha concluso Jared Padalecki.