The Boys, Eric Kripke: "Non dovete provare simpatia per Stormfront, è nazista e fa schifo"

Eric Kripke è tornato a parlare di Vought Rising, la nuova serie ambientata nell'universo di The Boys che sarà ambientata negli anni '50.
Il produttore ha voluto rassicurare i fan dichiarando che non si cercherà di modificare in nessun modo il personaggio di Stormfront, interpretato da Aya Cash.
I commenti su Stormfront
Vought Rising racconterà le origini di Soldatino, la parte affidata all'attore Jensen Ackles.
Eric Kripke ha ora dichiarato senza esitazioni: "Non chiederò mai al pubblico di provare simpatia per Stormfront. È una nazista e fa schifo".
Il produttore, intervistato da ScreenRant, ha inoltre anticipato: "Soldatino? Penso che, se c'è qualcosa da anticipare, è che in realtà provava dei sentimenti per Clara più di quanto avesse inizialmente lasciato intendere, e che vedrete molto di questo svilupparsi in Vought Rising. Capirete un po' meglio qual è la relazione tra Soldatino e Bombsight, e perché si odiano a vicenda, in Vought Rising".
Una serie che sarà apprezzabile da tutti gli spettatori
Kripke ha spiegato in che modo stanno lavorando alla nuova serie (di cui potete vedere alcune foto), ribadendo che tutti potranno vederla anche senza conoscere l'universo di The Boys: "Cerchiamo sempre di trovare il giusto equilibrio, fornendo un po' di contesto e qualche chicca nascosta. Ma non è assolutamente necessario aver visto The Boys per apprezzare Vought Rising. Anzi, abbiamo appena fatto dei test con un pubblico che non aveva mai visto The Boys, e a loro Vought Rising è piaciuto anche da solo. Quindi, questo è sicuramente l'obiettivo".
Nella serie The Boys si scopre che Stormfront ha dei poteri e degli obiettivi segreti. Dopo aver iniziato una relazione extraconiugale con Patriota (Antony Starr), si scopre che è in realtà la moglie di Frederick Vought, Clara, che ha cambiato nome dopo aver usato per decenni quello di Liberty.
Per ora bisognerà invece attendere prima di scoprire quali altre sorprese e rivelazioni sul personaggio verranno condivise nelle puntate del progetto prequel.