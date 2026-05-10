The Boys, Eric Kripke: "Non dovete provare simpatia per Stormfront, è nazista e fa schifo"

Eric Kripke è tornato a parlare di Vought Rising, la nuova serie ambientata nell'universo di The Boys che sarà ambientata negli anni '50.

Il produttore ha voluto rassicurare i fan dichiarando che non si cercherà di modificare in nessun modo il personaggio di Stormfront, interpretato da Aya Cash.

I commenti su Stormfront

Vought Rising racconterà le origini di Soldatino, la parte affidata all'attore Jensen Ackles.

Eric Kripke ha ora dichiarato senza esitazioni: "Non chiederò mai al pubblico di provare simpatia per Stormfront. È una nazista e fa schifo".

Il produttore, intervistato da ScreenRant, ha inoltre anticipato: "Soldatino? Penso che, se c'è qualcosa da anticipare, è che in realtà provava dei sentimenti per Clara più di quanto avesse inizialmente lasciato intendere, e che vedrete molto di questo svilupparsi in Vought Rising. Capirete un po' meglio qual è la relazione tra Soldatino e Bombsight, e perché si odiano a vicenda, in Vought Rising".

Una serie che sarà apprezzabile da tutti gli spettatori

The Boys 2: Aya Cash in una foto promozionale della stagione 2

Kripke ha spiegato in che modo stanno lavorando alla nuova serie (di cui potete vedere alcune foto), ribadendo che tutti potranno vederla anche senza conoscere l'universo di The Boys: "Cerchiamo sempre di trovare il giusto equilibrio, fornendo un po' di contesto e qualche chicca nascosta. Ma non è assolutamente necessario aver visto The Boys per apprezzare Vought Rising. Anzi, abbiamo appena fatto dei test con un pubblico che non aveva mai visto The Boys, e a loro Vought Rising è piaciuto anche da solo. Quindi, questo è sicuramente l'obiettivo".

Nella serie The Boys si scopre che Stormfront ha dei poteri e degli obiettivi segreti. Dopo aver iniziato una relazione extraconiugale con Patriota (Antony Starr), si scopre che è in realtà la moglie di Frederick Vought, Clara, che ha cambiato nome dopo aver usato per decenni quello di Liberty.

Per ora bisognerà invece attendere prima di scoprire quali altre sorprese e rivelazioni sul personaggio verranno condivise nelle puntate del progetto prequel.