Volevo nascondermi: Elio Germano irriconoscibile nel trailer del biopic sul pittore Ligabue

Un irriconoscibile Elio Germano svetta nel trailer di Volevo nascondermi, nuovo film di Giorgio Diritti. Film biografico per Elio Germano che, in Volevo nascondermi, scritto e diretto da Giorgio Diritti, interpreta il pittore emiliano Antonio Ligabue.

La sceneggiatura è stata firmata dal regista bolognese in collaborazione con Tania Pedroni e Fredo Valla, ispirandosi all'artista famoso per i suoi dipinti di tigri, gorilla, leoni e giaguari. Sul grande schermo si assisterà così alla storia di un bambino, solitario ed emarginato, che ha trovato nella pittura una forma di riscatto.

Questa la sinossi di Volevo nascondermi: Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un'infanzia e un'adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L'incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l'occasione per riavvicinarsi alla pittura, è l'inizio di un riscatto in cui sente che l'arte è l'unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. "El Tudesc," come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e umiliato, diventa il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari, stando sulla sponda del Po.

L'uscita di Volevo nascondermi è fissata per il 27 febbraio con 01 Distribuzione.