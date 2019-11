Volevo fare la rockstar: anticipazioni della terza e quarta puntata, stasera su Rai2

Volevo fare la rockstar torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la terza e quarta puntata. Un nuovo doppio appuntamento con la fiction che è partita bene la scorsa settimana, facendo registrare una media di 1.510.000 spettatori, pari al 6.6% di share.

Le anticipazioni delle puntate 3 e 4 parlano subito di Cesare, il bellissimo professore di educazione fisica, che piomba nella vita di madre e figlia. Questo scontro-incontro porterà inaspettate sorprese per la famiglia Mazzuccato. E mentre Eros persevera nel piano di conquista di Martina, Emma si introduce di nascosto nella villa di Nice e le due si incontrano. Nel secondo episodio la famiglia Mazzuccato non può mai stare tranquilla: un'agenzia immobiliare sembra aver legittimamente comprato la loro casa, ma Olivia farà di tutto per proteggere la sua tana. Nel frattempo, le gemelle passano l'intera giornata con Francesco, che capiscono essere tanto grosso quanto buono. Eros invece continua a combinare i suoi soliti casini sentimentali.

Nel cast di Volevo fare la rockstar anche Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro ed Emanuela Grimalda. La fiction, che va in onda il mercoledì sera su Rai2, e contemporaneamente su RaiPlay, è già disponibile interamente sulla piattaforma streaming della RAI nella sezione dedicata.