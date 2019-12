Volevo fare la rockstar, ultima puntata stasera su Rai2: anticipazioni

Volevo fare la rockstar torna stasera su Rai2 alle 21:20 con l' ultima puntata. La scorsa settimana la fiction ha tenuto incollati alla TV 1.319.000 spettatori, pari al 5.6% di share.

Le anticipazioni dell'ultimo appuntamento ci informano che lo Spaccio KmO è finalmente pronto e l'inaugurazione sembra procedere per il meglio, ma la famiglia Mazzuccato sta per affrontare definitivamente il segreto che si cela dietro la nascita delle "brulle", le gemelle Emma e Viola. Eros è l'unico a non voler festeggiare, visto che sta attraversando un periodo nero, ma una proposta di Antonio sembra poter essere la soluzione a tutti i suoi problemi. Nel dodicesimo e ultimo episodio dopo l'arrivo della persona che ha cambiato la sua vita, Olivia è decisa finalmente a essere sincera con gli altri e con se stessa. Riuscirà finalmente a ricomporre i pezzi della sua storia passata e presente? Eros nel frattempo si è chiuso in se stesso e sta tentando di risolvere i suoi problemi con una soluzione sbagliata che gli farà passate grossi guai. Le gemelle sembrano essere le sole a sapere cosa vogliono veramente.

Un cast variegato quello di Volevo fare la rockstar: Valentina Bellè è Olivia Mazzuccato, la 27enne madre single delle due gemelle, delusa dall'amore e irrisolta; Giuseppe Battiston è Francesco, datore di lavoro di Olivia, vedovo e con una figlia adolescente e problematica; Angela Finocchiaro è Nice, la ricca signora che custodisce, ignara, il segreto della famiglia Mazzuccato; Emanuela Grimalda è Nadia, madre di Olivia ed Eros, ex alcolista, appassionata di medicina olistica e dotata di insospettabile saggezza.

La fiction, che è andata in onda il mercoledì sera su Rai2, e contemporaneamente su RaiPlay, è già disponibile interamente sulla piattaforma streaming della RAI nella sezione dedicata.