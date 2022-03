Volevo fare la rockstar 2 al via stasera su Rai2: anticipazioni degli episodi 1 e 2

Al via stasera su Rai2 alle 21:20 Volevo fare la rockstar 2, nuova stagione della serie tv diretta da Matteo Oleotto con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti.

Dalle anticipazioni degli episodi 1 e 2 scopriamo che Olivia vuole riconquistare Francesco, ma non ha fatto i conti con Silvia, la sua nuova fiamma. Se Eros sembra preso dalla vita universitaria e dal flirt con Fabio, le gemelle hanno occhi solo per Nice. Sola, e con il cuore a pezzi, Olivia decide che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Non può immaginare che si troverà ad affrontare una duplice sfida.

I traumi del passato destabilizzano la neostudentessa Olli, che cerca di stringere i denti e andare avanti, pur scontrandosi con la nuova prof. di italiano, Silvia. Le gemelle, sempre più dalla parte di Nice, evadono le punizioni e gli insegnamenti di Olli, che si troverà in aperto conflitto anche con la neononna. Intanto, pur ostacolato da Antonio, prosegue l'idillio tra Eros e Fabio, mentre Francesco sembra in pericolo.

Dove eravamo rimasti

Sono passati quasi due anni da quando Francesco (Giuseppe Battiston) è partito. C'è stato il problema di Vittorio, che prima ha rubato una canzone a Olly (Valentina Bellè) e poi ha pensato bene di rubare anche al fisco inglese, finendo in galera e coi beni sequestrati prima che potessi chiedergli un risarcimento. C'è stata la lunga trasformazione di Nice (Angela Finocchiaro) da arpia divora-proletari a dolcissima nonnina e meno male che c'è lei, visto che senza i suoi "aiutini" la nostra protagonista non avrebbe saputo come mantenere le due figlie.

Nel frattempo però Nadja (Emanuela Grimalda) si è stabilita a casa di Olivia.