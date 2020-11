Volevo fare la rockstar 2: iniziate le riprese dei nuovi episodi della serie

Le riprese di Volevo fare la rockstar 2 sono in corso in Friuli Venezia Giulia e dal set degli otto episodi arrivano le prime foto.

Le riprese di Volevo fare la rockstar 2 sono attualmente in corso in Friuli Venezia Giulia, tra Gorizia, Cormons, Cividale del Friuli e Gradisca, e il lavoro sul set dovrebbe concludersi a febbraio del 2021.

La seconda stagione della serie sarà composta da otto episodi della durata di 50 minuti e co-prodotta da Rai Fiction e Pepito Produzioni, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Volevo fare la rockstar 2: una foto di Giuseppe Battiston

Alla regia di Volevo fare la rockstar ci sarà Matteo Oleotto. Nel cast ritroveremo la coppia Giuseppe Battiston e Valentina Bellè insieme con Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Riccardo Maria Manera mentre tra le new entry arriva Anna Ferzetti nel ruolo di Silvia e Francesco Di Raimondo nei panni di Fabio un artista molto talentuoso.

Volevo fare la rockstar 2: una foto di Matteo Oleotto

Nella prossima stagione i nostri protagonisti saranno alle prese con nuovi problemi, non solo di cuore. Olivia (Valentina Bellè) e Francesco (Giuseppe Battiston) hanno deciso di mettere in stand-by la loro relazione: mentre lei cerca di sopravvivere alle mille responsabilità derivate dall'essere una giovane madre di due gemelle adolescenti, lui è già pronto ad iniziare una nuova relazione con Silvia (Anna Ferzetti), professoressa affascinante e brillante. Ma Olivia non la prende bene. Come se non bastasse Nice (Angela Finocchiaro) torna alla carica nella nuova versione di super nonna amorevole, rendendo la vita di Olivia ancora più complicata.

Per Eros (Riccardo Maria Manera) invece potrebbe mettersi bene: Fabio (Francesco di Raimondo), un giovane artista energico e talentuoso si è innamorato di lui. Riusciranno i nostri personaggi a trovare l'equilibrio e realizzare i loro sogni?

Volevo fare la rockstar 2: una foto di Valentina Bellè

Gli 8 nuovi episodi della seconda stagione di Volevo fare la rockstar arriveranno su Rai2 il prossimo anno.