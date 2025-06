Vision: nella serie vedremo questa leggendaria località dei fumetti Marvel?

La scorsa settimana, un fan era riuscito a intrufolarsi sul set di Avengers: Doomsday e aveva condiviso online alcuni filmati prima che venissero rimossi dal web.

Le brevi clip non presentavano nulla di particolarmente rivelatore, ma sembravano confermare che a un certo punto del film avremmo fatto visita a Madripoor, l'isola fittizia del sud-est asiatico comunemente associata a Wolverine e agli X-Men.

Nonostante questa inattesa rivelazione, però, alcuni report hanno successivamente messo in dubbio le affermazioni di questa anonima spia del set, e forse ora è diventato chiaro perché.

Il ritorno di Madripoor nel Marvel Cinematic Universe

WandaVision: un'immagine di Paul Bettany

Secondo l'insider di settore Daniel Richtman, Madrippor sarà presente nella serie Disney+ Vision e non in Avengers: Doomsday. Se ciò fosse vero, è probabile che questo leaker sia sia recato senza saperlo sul set dello spin-off di WandaVision e non in quello del crossover.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una immagine della serie

Abbiamo visto Madripoor per la prima volta in The Falcon and the Winter Soldier, e Kevin Feige ha confermato che la location era effettivamente off-limits per i Marvel Studios prima dell'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, mentre promuoveva lo show nel 2021.

"C'è un'ambientazione in particolare che la gente ha già intravisto in alcuni trailer, che è un'ambientazione dei fumetti Marvel Comics che non era precedentemente disponibile per noi, ma è più che altro un easter egg in sé", aveva spiegato Feige.

Madripoor in The Falcon and the Winter Soldier

Che cos'è Madripoor nei fumetti Marvel?

Si tratta di una nazione immaginaria situata su un'isola del sud-est asiatico, vagamente ispirata a Singapore, sebbene il suo assetto politico e sociale non assomigli a nessuna nazione del mondo reale. Nel MCU, Madripoor è identificata come una nazione insulare sovrana nell'arcipelago indonesiano. Fin dal suo debutto in New Mutants #32, questo luogo ha avuto un posto speciale nella storia degli X-Men, sebbene non siano gli unici personaggi che abbiano visitato l'isola.

Anziché essere retta da un governo tradizionale, il luogo è solitamente gestito da un'alternanza di bande criminali e organizzazioni terroristiche. Poiché l'isola era un tempo popolata da molti pirati internazionali, è diventata uno dei più grandi centri di attività del mercato nero dell'Universo Marvel, cosa che ha attirato anche diversi super criminali.