X-Men: i Marvel Studios hanno trovato il nuovo Professor X? È un attore amatissimo

È passato poco più di un anno da quando sono emerse le prime voci di un incontro tra Bryan Cranston e i Marvel Studios. Ora potrebbero essere arrivati dei nuovi aggiornamenti in merito, o almeno su uno dei personaggi che la star di Breaking Bad e Malcolm sarebbe in attesa di interpretare.

L'attore non ha mai rinunciato a esprimere il proprio interesse per i cinecomic. Tuttavia, sebbene sia stato spesso indicato dai fan per interpretare cattivi come Lex Luthor e Mister Sinister, queste opzioni non si sono mai tradotte in un'offerta concreta (sul web si trova persino una fantastica fan art che ritrae Cranston nei panni di Stan Lee in un film biografico che non è ancora stato realizzato).

Oggi, però, la nota insider di settore MyTimeToShineHello ha riportato che Cranston è stato puntato per il ruolo del Professor X nel prossimo reboot degli X-Men in sviluppo presso i Marvel Studios.

L'amore di Bryan Cranston per i cinecomic

La notizia non è ufficiale e solo perché Kevin Feige potrebbe essere ansioso di vedere Cranston nel ruolo di Charles Xavier, non significa che entrerà in trattative o che prenderà in considerazione l'idea di prestare il suo talento a un ruolo reso iconico da Sir Patrick Stewart.

"Voglio interpretare un antagonista un po' più intelligente del protagonista, in modo da non dare all'eroe una vittoria facile", aveva dichiarato in precedenza Cranston condividendo il suo interesse a salire potenzialmente a bordo di un cinecomic. "Quando non succede, è frustrante e noioso da guardare. In realtà, il personaggio era quello, lo ammetto. Mister Sinister era il personaggio a cui stavo pensando".

Dopo aver condiviso il suo interesse per il ruolo del cattivo di X-Men '97, Cranston ha spiegato perché non è affatto interessato a interpretare qualcuno che abbiamo già visto sullo schermo. "Credo per una ragione egoistica. Non voglio fare un personaggio che è già stato fatto diverse volte in passato. Non voglio essere paragonato a qualcun altro".