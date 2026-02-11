Viola come il mare 3: riprese iniziate con Rodrigo Guirao al posto di Can Yaman

Lux Vide ha annunciato l'inizio delle riprese della terza stagione di Viola come il mare con Francesca Chillemi, una delle fiction più amate di Mediaset. Come annunciato nei mesi scorsi, i fan dovranno salutare per sempre Francesco Demir, l'ispettore capo interpretato da Can Yaman nelle prime due stagioni.

Francesca Chillemi torna nei panni di Viola Vitale

Francesca Chillemi continuerà a interpretare Viola Vitale, protagonista della serie di Canale 5 ispirata al romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzin. Viola è una giornalista di moda che soffre di sinestesia, un fenomeno neurologico in cui i sensi si "mescolano" tra loro: nello specifico, Viola percepisce le emozioni delle persone attorno a lei trasformandole in colori.

La trama della terza stagione di Viola come il mare

Nelle nuove puntate, Viola cercherà in tutti i modi di dimenticare Francesco, concentrandosi sul lavoro. Tuttavia, il suo nuovo vicino di casa, troppo rumoroso, non le darà tregua e le impedirà di dormire: si tratta del nuovo ispettore capo di Palermo, il protagonista maschile della stagione, interpretato da Rodrigo Guirao Díaz, che affiancherà Francesca Chillemi nelle nuove avventure.

Francesca Chillemi in una scena di Viola come il mare 2

Perché Can Yaman non ci sarà nella terza stagione

In un colpo di scena che ha lasciato i fan delusi, Can Yaman ha detto addio a Viola come il mare principalmente per il desiderio di intraprendere nuove sfide professionali internazionali e per il naturale concludersi del suo ciclo nella serie. I motivi principali della scelta di Yaman sono:

Il progetto "Sandokan" - L'attore è impegnato nel reboot di Sandokan prodotto da Lux Vide. La preparazione fisica e le riprese di questo kolossal hanno richiesto mesi di dedizione assoluta, rendendo impossibile conciliare i tempi con la terza stagione di Viola.

- L'attore è impegnato nel reboot di Sandokan prodotto da Lux Vide. La preparazione fisica e le riprese di questo kolossal hanno richiesto mesi di dedizione assoluta, rendendo impossibile conciliare i tempi con la terza stagione di Viola. Ambizioni internazionali - Dopo il successo di El Turco su Disney+, Yaman punta a produzioni globali, allontanandosi dal formato della fiction italiana.

- Dopo il successo di El Turco su Disney+, Yaman punta a produzioni globali, allontanandosi dal formato della fiction italiana. Nessun giallo sul set - Nonostante voci di presunti attriti con Francesca Chillemi, entrambi hanno sempre smentito tensioni. La loro uscita di scena è stata semplicemente una conclusione narrativa della loro storia.

Chi è il nuovo protagonista maschile: Rodrigo Guirao Díaz

Al posto di Can Yaman, nella terza stagione arriverà Rodrigo Guirao Díaz, attore argentino noto al pubblico televisivo.

Profilo di Rodrigo Guirao