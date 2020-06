Via col vento: la Warner Bros. annulla una proiezione speciale a Parigi

Un noto cinema parigino ha annunciato che la proiezione speciale di Via col vento, prevista per il 23 giugno, non avrà luogo.

Vivien Leigh con Leslie Howard e Olivia de Havilland in una scena di Via col Vento

Un noto cinema di Parigi ha annunciato che non avrà luogo la proiezione speciale di Via col vento, prevista per il 23 giugno in occasione della riapertura delle sale in Francia. Questo il messaggio che il Rex, sala che contiene lo schermo più grande di tutta la nazione, ha postato sui social: "La Warner Bros. ci ha fatto sapere che desidera annullare la proiezione del film. Grazie della comprensione."

La notizia non è stata ben accolta dai cinefili francesi, che si sono lamentati delle misure di eccessiva correttezza politica come già accaduto pochi giorni fa in seguito alla rimozione provvisoria del film dal catalogo di HBO Max, la nuova piattaforma di streaming della WarnerMedia. Il kolossal del 1939, contestato sin dall'uscita per la sua rappresentazione dello schiavismo, tornerà sul servizio con un qualche contenuto aggiuntivo che lo contestualizzerà, presumibilmente sulla falsariga delle presentazioni che accompagnano i titoli del catalogo di Turner's Classic Movies, canale americano specializzato in classici del cinema (e titolare della sezione di HBO Max dove era presente il film).

Via col vento: una scena del film

L'annullamento della proiezione parigina di Via col vento non è l'unica novità di queste ore legata a film della Warner che dovevano arrivare a breve nelle sale. È freschissima, infatti, la notizia del cambio di data per Tenet negli Stati Uniti (31 luglio anziché il 17), e del rinvio di Wonder Woman 1984 dal 14 agosto al 2 ottobre. La major ha effettivamente resettato gran parte del proprio calendario di uscite per la fine dell'anno e per il 2021, con pochi titoli tra ora e dicembre: Godzilla vs. Kong, previsto per novembre, uscirà il 21 maggio, prendendo il posto di The Matrix 4 che slitta al 2022. Uscirà invece a marzo il nuovo film di Tom e Jerry, inizialmente annunciato per Natale. Lo studio ha anche in cantiere tre lungometraggi che debutteranno direttamente in streaming su HBO Max entro la fine dell'anno.