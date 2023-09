Via col Vento: l'Academy rimpiazzerà la statuetta di Hattie McDaniel 60 anni dopo lo smarrimento

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e l'Academy Museum of Motion Pictures assegnerà un Oscar sostitutivo per l'attrice non protagonista di Via col vento, Hattie McDaniel, al Chadwick A. Boseman College of Fine Arts della Howard University durante una cerimonia intitolata "Hattie's Come Home" a Washington D.C. il prossimo ottobre 1.

Hattie McDaniel in una scena del film Via col vento (1939)

La cerimonia, che si svolgerà all'Ira Aldridge Theatre, celebrerà la vita e l'eredità di McDaniels e la sua storica vittoria all'Oscar. L'evento includerà il discorso di apertura di Phylicia Rashad, preside del College of Fine Arts, insieme all'esibizione di un medley di canzoni degli attuali studenti e un estratto dall'opera teatrale di LaDarrion Williams Boulevard of Bold Dreams.

Jacqueline Stewart, presidente dell'Academy Museum e Teni Melidonian, vicepresidente esecutivo della strategia Oscar, consegneranno il premio all'università. Inoltre, Stewart ospiterà anche una conversazione con Rashad, i professori di Howard Greg Carr, professore associato di Studi Africani e presidente del dipartimento di Studi Afroamericani, e Khalid Long, professore associato di arti teatrali all'Howard, insieme a Thea Combs, direttore degli affari curatoriali presso la National Portrait Gallery dello Smithsonian e Kevin John Goff, regista e pronipote di Hattie McDaniel.

"Hattie McDaniel è stata un'artista rivoluzionaria che ha cambiato il corso del cinema e ha influenzato le generazioni di artisti che l'hanno seguita", hanno affermato in una nota Stewart e Bill Kramer, CEO dell'Academy. "Siamo entusiasti di presentare un Oscar sostitutivo del premio di Hattie McDaniel alla Howard University. Questa importante occasione celebrerà la sua straordinaria abilità e la storica vittoria".

Da Via col vento a Black Lives Matter: il razzismo nel cinema americano

Un Oscar rivoluzionario

Vivien Leigh e Hattie McDaniel in una scena di Via col vento

Nel 1940, Hattie McDaniel passò alla storia come la prima persona di colore ad essere nominata e a vincere un Oscar per la sua interpretazione non protagonista come Mammy in Via col vento (1939). Alla 12ª edizione degli Academy Awards, tenutasi nel segregato Cocoanut Grove dell'Ambassador Hotel, la McDaniel e il suo ospite erano seduti separati dagli altri candidati per il film. Prima che la McDaniel morisse di cancro al seno nel 1952, specificò che il suo premio sarebbe stato donato alla Howard University. Per anni sono circolate voci su dove fossero finite essere la targa e la statuetta: sono state semplicemente perse o distrutte durante una protesta?

Il discorso completo di Hattie McDaniel fa parte della Galleria di storia degli Academy Awards del museo. Tuttavia, si trova in una vetrina vuota, che il museo intende conservare a tempo indeterminato.