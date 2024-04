Via col vento, ecco perché inizialmente David O. Selznick rifiutò di produrre il film

David O. Selznick, uno dei produttori più famosi nella storia di Hollywood, stava per rinunciare al suo film più famoso. In base a quanto riporta Time, la story editor di Selznick, Kay Brown, trovò il romanzo di Margaret Mitchell Via col vento, e cercò di convincere il produttore ad adattarlo in un film.

Clark Gable con Vivien Leigh in una scena del colossal Via col vento

Quando Selznick lesse per la prima volta il riassunto si rese conto che si trattava di una storia sulla guerra civile e rinunciò al progetto, perché lo riteneva troppo simile ad un precedente film che aveva realizzato e si era rivelato un insuccesso finanziario, La rosa del Sud, uscito nel 1935. In effetti, le somiglianze tra i due film sono evidenti e le perplessità iniziali di Selznick appaiono giustificate. Via col vento è in programma questa sera, martedì 30 aprile, alle ore 21.04 su Twentyseven.

Convincere il produttore

Fortunatamente, Brown e John Hay Whitney, principale investitore di Selznick, riuscirono a fargli cambiare idea e acquisire i diritti del romanzo. Il resto è storia. Margaret Mitchell vinse il premio Pulitzer proprio per il romanzo Via col vento, che divenne un best-seller. L'adattamento cinematografico ha visto protagonisti Vivien Leigh, Clark Gable, Hattie McDaniel e Olivia de Havilland.

Nominato a 13 premi Oscar, Via col vento ne vinse 8, inclusa la statuetta per il miglior film. Grazie ad una serie di riedizioni, divenne il maggior successo al box-office nel mondo e, al netto dell'inflazione, è ancora il film con il maggior incasso nella storia del cinema. Nonostante alcune questioni problematiche presenti nel film e anticipate da un'introduzione ad hoc all'inizio del film nella versione streaming, è difficile sostenere che David O. Selznick non abbia preso la decisione giusta, dato che Via col vento è diventato uno dei grandi e più duraturi classici cinematografici. Ambientato in Georgia nel 1861, Via col vento racconta la storia di Rossella O'Hara (Vivien Leigh), viziata figlia di un latifondista che attraverserà l'epoca della guerra civile diventando una spietata donna d'affari che sposerà il suo spavaldo spasimante Rhett Butler (Clark Gable).