Venom vs Carnage: la sfida sul muro di San Siro in occasione della partita di Nations League Italia - Spagna

In occasione della partita di Nations League Italia - Spagna di ieri, sul muro di San Siro è stato realizzato un murales in omaggio all'uscita di Venom - La furia di Carnage.

È tempo di una nuova sfida sul muro vicino allo stadio di San Siro dove lo scorso febbraio i giocatori Lukaku e Ibrahimovic erano diventati un murales dopo la zuffa in campo durante il derby: in occasione dell'uscita al cinema il prossimo 14 ottobre di Venom - La Furia di Carnage, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment, il muro è tornato a essere teatro di una nuova sfida artistica a colpi di spray in cui i protagonisti del film, Venom e Carnage, si fronteggiano.

Il murales - realizzato in concomitanza con l'incontro di Nation League Italia -Spagna in programma allo Stadio di San Siro mercoledì 6 ottobre - si sposa perfettamente con il mood delle tifoserie e dello spirito sportivo milanese: gioca infatti sulle cromie dei due personaggi che ben si adattano alle nazionali in campo (Azzurri contro le Furie Rosse) e l'immagine richiama anche i colori delle due squadre cittadine.

L'opera è stata creata da KayOne (per la parte di Venom) e Kiv (per la parte di Carnage), due noti street artist di Stradedarts Urban Gallery 1988 di Milano da sempre impegnati nelle creazioni di opere di arte pubblica finalizzate alla riqualificazione urbana, resa possibile grazie al supporto tecnico di Domino Paint. L'intero progetto è stato coordinato da Domenico Ravaioli Promotions Manager Sony Pictures ed Echo, agenzia milanese di comunicazione e marketing specializzata nel settore entertainment da oltre 25 anni e diretta da Marco Cino.

Venom - La furia di Carnage, il film con Tom Hardy e Woody Harrelson diretto da Andy Serkis, arriva al cinema il 14 ottobre, a tre anni di distanza dal primo film che ha permesso al pubblico di conoscere meglio la storia del personaggio Marvel e che ha incassato oltre 800 milioni di dollari al box office mondiale. Il film segna anche il ritorno di Michelle Williams e introduce la novità Naomie Harris nel ruolo di Shriek, l'interesse amoroso di Carnage.