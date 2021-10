Venom - La Furia di Carnage, i creatori del look si sono rivolti a Reddit e Twitter per non deludere i fan

Per evitare critiche da parte dei fan duri e puri, la supervisor VFX di Venom - La Furia di Carnage si è rivolta a Reddit e Twitter indagando sui desideri del pubblico riguardo il look di Carnage.

I fan più accaniti possono essere molto difficili da accontentare. Per evitare problemi, la responsabile degli effetti speciali di Venom - La Furia di Carnage Sheena Duggal si è rivolta a Reddit e Twitter per indagare preventivamente sui desideri dei fan evitando loro una delusione per quanto riguarda il look di Carnage.

Venom - La Furia di Carnage: una scena del film

In un'intervista a Variety, Sheena Dougal ha ammesso di aver consultato alcuni fan forum su Reddit e altri social media per toccare con mano l'opinione dei fan mentre pianificava la trasformazione di Woody Harrelson in Carnage attraverso l'uso di effetti speciali:

"Volevo Capire cosa i fan desiderano da questo personaggio e quale comportamento e aspetto erano importanti per loro. Vogliamo che i fan siano soddisfatti di Carnage".

Duggal sa che rendere felici i fan significava anche consultare i fumetti originali, ma non tutto ciò che Carnage fa nel materiale originale è stato autorizzato a essere tradotto in immagini dalla Sony. Duggal si è ispirata a un fumetto per creare una sequenza VFX per il film in cui Carnage uccide qualcuno infilandogli la lingua in gola, ma era troppo estremo per il grande schermo così, come ammette l'esperta di VFX, "abbiamo dovuto ridimensionare un po' la scena. Nei fumetti uccide con con un tentacolo, ma ho pensato che sarebbe stato divertente fargli usare la lingua per aggiungere un elemento più raccapricciante".

Sheena Duggal si è inoltre rivolta alla natura come fonte primaria d'ispirazione esaminando "come gli animali usano le armi in natura" per decidere gli effetti visivi necessari per dare vita a Carnage e ai suoi tentacoli. Come ha spiegato lei stessa, "avete presente il modo in cui uno scorpione muove la coda dietro la testa e poi la porta in avanti in questo modo minaccioso? Ho pensato, 'Facciamolo con Carnage.'"

Dopo le prime reazioni positive post-visione di Venom - La Furia di Carnage, il film diretto da Andy Serkis e interpretato da Tom Hardy è già campione di incassi negli USA.

L'uscita italiana di Venom - La furia di Carnage è fissata per il 14 ottobre.