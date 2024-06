Venom: The Last Dance, il trailer con Tom Hardy che per l'ultima volta prova a salvare il mondo

Il primo trailer del film mostra l'inizio di una guerra tra mondi con Tom Hardy chiamato a interpretare Venom per l'ultima volta

Sony Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer di Venom: The Last Dance, che anticipa l'ultimo capitolo per l'antieroe di Tom Hardy.

Mentre il futuro dell'Universo di Spider-Man della Sony rimane incerto, il tempo scorre per il personaggio che ha dato vita a questo franchise. Dopo aver inaugurato questo universo condiviso, è stato confermato che questo nuovo capitolo rappresenterà anche la storia finale dell'iconico simbionte Marvel.

Cosa racconta il trailer di Venom: The Last Dance

Il filmato mostra Venom lontano dalla sua San Francisco, per la sua sfida più grande. Mentre è inseguito da agenti militari (interpretati da Juno Temple e Chiwetel Ejiofor), l'eroe simbionte scopre che altre forze provenienti dal pianeta natale di Venom stanno arrivando sulla Terra, probabilmente per conquistare l'intero pianeta. Dovranno lavorare insieme in questo capitolo finale particolarmente comico, che presenta una scena di ballo con la signora Chen (Peggy Lu), battute con i criminali e persino un cavallo simbionte.

Tom Hardy presenta Venom: "Spider-Man? Me la vedrò con lui"

La pellicola è scritta e diretta da Kelly Marcel, basata su una storia di Tom Hardy e della regista e prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hardy, Marcel e Hutch Parker. Venom: The Last Dance arriverà nelle sale il 24 ottobre 2024.

La storia di Venom fin qui

Nel primo film della saga, Eddie Brock era un giornalista sfortunato che aveva perso tutto a causa di un'intervista andata male. La sua vita cambia radicalmente quando riceve una soffiata su alcuni loschi esperimenti in corso alla Life Foundation. Quando va a indagare, Eddie si lega inavvertitamente a un simbionte alieno con tendenze omicide che si fa chiamare Venom. Anche se la personalità del buon cuore di Eddie non sempre si fonde correttamente con il desiderio di Venom di mangiare carne umana, i due collaborano comunque per distruggere il folle amministratore delegato della Life Foundation, Carlton Drake (Riz Ahmed).

Il secondo film, Venom - La furia di Carnage, vede Eddie e Venom incontrare una figura pericolosa del passato di Eddie, ovvero il famigerato serial killer Cletus Kasady (Woody Harrelson). Quando lo squilibrato assassino dà un morso a Eddie, Cletus diventa l'ospite di un nuovo simbionte, molto più violento, noto come Carnage. Eddie e Venom riescono a uccidere Carnage, ma non prima di essere stati marchiati come fuggitivi e di dover abbandonare San Francisco.

Tom Hardy e Venom nel poster ufficiale di Venom: The Last Dance

La scena dei titoli di coda proiettava Eddie e Venom nel multiverso a causa degli eventi di Spider-Man: No Way Home. I due venivano trasportati nell'Universo Cinematografico Marvel dove lo Spider-Man di Tom Holland combatte con alcuni dei nemici più famosi del personaggio, ma Peter Parker inverte l'incantesimo prima che il dinamico duo simbionte potesse incontrarlo. Eddie e Venom vengono riportati nel loro universo, ma un piccolo pezzo del simbionte Venom riusciva a rimanere nel MCU.