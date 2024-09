Venom: The Last Dance svela finalmente il secchiello per popcorn che tutti stavamo aspettando

È stato rilasciato il divertente secchiello per popcorn di Venom: The Last Dance, il trequel di Venom con protagonista Tom Hardy.

È stato rilasciato un secondo secchiello da popcorn per Venom: The Last Dance, ed è notevolmente migliore rispetto al tentativo di scarsa qualità che abbiamo visto trapelare online all'inizio di questa settimana. Potete dare un'occhiata più da vicino qui sotto.

All'inizio di questa settimana, abbiamo dato una prima occhiata a uno dei secchielli per popcorn di Venom: The Last Dance, che però aveva deluso molti fan. Tuttavia, sembra che la Sony Pictures stia facendo uno sforzo maggiore di quello che la maggior parte di voi si aspettava, perché oggi è stato rivelato un secondo modello che vi permetterà di prendere i popcorn direttamente dalla bocca del Protettore Letale.

È un design divertente e speriamo che sia uno dei tanti che vedremo per il trequel Marvel. I secchielli per i popcorn sono diventati un grande successo per le sale cinematografiche, in un momento in cui hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile per sopravvivere allo streaming e alla pirateria.

Venom: The Last Dance popcorn bucket coming from Regal, a huge step up from the previous two.



What else might you display in his mouth? pic.twitter.com/QKvpXVusEu — TheVenomSite (@thevenomsite) September 18, 2024

Inoltre, se Venom riuscirà davvero a entrare nel MCU in tempo per Spider-Man 4, questo sarà il primo di molti prodotti con le sembianze del personaggio su cui un giorno potremo mettere le mani. La speranza è che questo finale della trilogia sia all'altezza.

I dettagli del trequel

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom, uno dei più grandi e complessi personaggi della Marvel, per il film conclusivo della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull'ultimo ballo di Venom e Eddie.

Nel cast del film ci sono: Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham, e Rhys Ifans. Kelly Marcel dirige da una sua sceneggiatura. Venom: The Last Dance è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker, e verrà distribuito nelle sale il 24 ottobre.