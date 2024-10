Venom: The Last Dance, e se Eddie Brock diventasse Knull?

Venom: The Last Dance sarà l'ultimo capitolo della saga dedicata al simbionte con Tom Hardy protagonista, ma una teoria che sta prendendo piede, vedrebbe lui come villain principale

Il debutto nelle sale di Venom: The Last Dance è alle porte e promette di offrire un nuovo epico capitolo della storia di Eddie Brock / Venom (Tom Hardy). Dal 2018, l'interpretazione live-action del personaggio ha attraversato due film da solista e una confusa serie di apparizioni post-credit, con i fan di tutto il mondo che si sono affezionati all'interpretazione di Hardy.

Sebbene l'attore abbia ripetutamente dichiarato che The Last Dance sarà il suo ultimo film da solista nel ruolo del personaggio, ci si è chiesti quale sarà il suo futuro sullo schermo, sia nell'Universo Spider-Man della Sony che attraverso il ritorno nel Marvel Cinematic Universe. In attesa di vedere cosa succederà in The Last Dance per la storia di Eddie, una teoria prevalente riguarda il suo legame con il cattivo di quel film, Knull.

Venom: The Last Dance, ecco il possibile futuro di Eddie Brocke

Knull in una scena dal trailer di Venom: The Last Dance

Creato da Donny Cates e Ryan Stegman, Knull è un essere cosmico primordiale con un impatto di vasta portata nell'Universo Marvel. Affermatosi retroattivamente come strumento del debutto di Gorr il Dio Macellaio visto in Thor, Knull è stato successivamente introdotto come il "Re in Nero", che ha creato e domina tutti i simbionti della galassia.

Alla fine è diventato l'antagonista centrale del crossover King in Black, che ha visto quasi tutto l'Universo Marvel unire le forze per combatterlo. Le persone coinvolte in The Last Dance hanno già accennato al fatto che il debutto di Knull sullo schermo è il primo capitolo di una storia più ampia.

Questo ha naturalmente portato alcuni a chiedersi se il personaggio specifico diventerà un cattivo più grande sullo schermo. Ma se così non fosse, cosa succederebbe se Eddie prendesse il suo posto?

Venom: 5 cose che potreste non aver notato

Questo non significa necessariamente che Eddie si trasformerebbe in una nuova versione di Knull, anche se, è vero, ci sarebbe un interessante potenziale narrativo nel vedere questa corruzione. Semmai, ci potrebbe essere una narrazione divertente (e, ultimamente, accurata dal punto di vista fumettistico) nel fatto che l'Eddie di Hardy succeda a Knull come Re in Nero.

L'onore (o l'onere, a seconda di come lo si guarda) è stato conferito a Eddie dopo che ha ucciso Knull alla fine della storyline del Re in Nero, dandogli accesso al Nexus della Mente Alveare e ad altri domini sui simbionti. Negli anni successivi a quell'evento, Eddie ha usato il titolo di Re in Nero per compiere alcune evoluzioni contorte e fondare una nuova squadra di supereroi, il tutto passando il mantello di Venom a suo figlio.

Anche se probabilmente non vedremmo adattati sullo schermo alcuni aspetti di questa storia dopo The Last Dance, legare l'Eddie di Tom Hardy ai simbionti dell'universo sarebbe una scelta intelligente per chiudere il cerchio, visto il suo viaggio riluttante con Venom nel corso degli anni. E teoricamente, se il mito di Spider-Man in live-action dovesse arrivare a una sorta di evento crossover sullo schermo, sarebbe piuttosto appropriato collocare Eddie Brock nel ruolo di un antagonista del franchise.

Venom: The Last Dance, un primo piano di Tom Hardy in versione simbionte

Tra gli alti e bassi dei vari film della Sony sui cattivi dell'Uomo Ragno, il franchise di Venom è rimasto il loro più grande successo stabile, incassando molto al botteghino ed essendo ben accolto dai fan. Trasformare il "volto del franchise" nel suo nuovo più grande cattivo avrebbe un potenziale interessante, come dimostra il casting del Dottor Destino nel MCU.

Per quanto Morbius e Madame Web siano diventati famosi e degni di meme, la prospettiva di vedere i personaggi di questi film unire le forze per combattere un Venom superpotente potrebbe essere un'attrattiva per un grande film crossover, tanto più se uno dei personaggi di Spider-Man in live-action della Sony venisse in qualche modo coinvolto.

Il Venom di Hardy che diventa il prossimo King in Black in live-action funzionerebbe, in parte, perché i fan non avrebbero davvero idea di cosa aspettarsi, anche in mezzo agli ultimi anni di precedenti fumettistici. Tra gli alti e bassi dell'industria cinematografica dei supereroi che lo circonda, la versione di Hardy su Venom è diventata amata per il suo carattere stravagante e massimalista. Cosa c'è di più stravagante e massimalista che vederlo trasformarsi da un normale reporter caduto in disgrazia a una vera e propria divinità cosmica?