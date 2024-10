Venom The Last Dance, clamoroso: Tom Hardy conferma che sarà il suo ultimo del film del franchise

Tom Hardy sembra avere le idee abbastanza chiare sul suo futuro nei panni di Eddie Brock dopo Venom: The Last Dance, con la trilogia della Sony che si concluderà questo autunno.

Quando si parla dell'Universo Spider-Man della Sony, il franchise è stato una delle aggiunte più strane al genere dei film di supereroi, dato che l'Uomo-Ragno non è ancora mai apparso in nessuno dei film interconnessi. Tuttavia, uno dei punti di forza di questo franchise Marvel è la saga di film su Venom, che si arricchirà con il prossimo Venom: The Last Dance.

In un recente post sui social media per promuoverne l'uscita, Hardy ha aggiunto ai suoi commenti una dichiarazione sincera sul periodo trascorso nel franchise di Venom. Ringraziando i fan per il loro sostegno alla trilogia, Hardy sembra confermare che Venom: The Last Dance sarà la sua ultima interpretazione nei panni del popolare personaggio Marvel.

Venom: The Last Dance, un primo piano di Tom Hardy in versione simbionte

"È tutto quello che è stato scritto per me e per il ragazzone, promettiamo di rendere questo film il migliore di tutti. Ci è piaciuto molto realizzarli. Grazie per il vostro supporto, unitevi a noi per l'ultimo ballo. Per coloro che amano divertirsi con tutti noi del team, lasciatevi intrattenere da noi".

Venom: The Last Dance potrebbe essere la più grande apertura della trilogia dedicata al simbionte

Prima di questo commento, Hardy non aveva dichiarato né in un senso né nell'altro se Venom: The Last Dance sarebbe stata la sua ultima apparizione nel franchise. Pare invece che questo segnerà la fine di un'era, dato che la star britannica ha dato il via all'Universo Spider-Man della Sony nel 2018 con il primo film su Venom.

Il tempo ci dirà se Venom: The Last Dance, in uscita il 25 ottobre, sarà il miglior film della trilogia, ma i commenti di Hardy sono agrodolci. Sin dal primo film di Venom, l'attore ha dimostrato la sua dedizione a questo personaggio, arrivando persino a farsi coinvolgere maggiormente, al punto che Hardy è accreditato come autore del soggetto del prossimo film. Dispiacere però, se le sue parole dovessero trovare conferma, di non averlo mai visto insieme allo Spider-Man di Tom Holland sullo schermo, anche se per un breve momento è apparso in quell'universo narrativo.