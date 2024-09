Venom: The Last Dance potrebbe essere la più grande apertura della trilogia dedicata al simbionte

Sembra che quello di Venom: The Last Dance sia destinato a essere il più grande weekend d'apertura dell'intera trilogia. Intanto le voci di una possibile apparizione di Tom Holland si diffondono sempre più.

Nonostante le recensioni per lo più negative, i film di Venom hanno ottenuto ottimi risultati al botteghino e sembra che il capitolo della Sony Pictures che chiude la trilogia, Venom: The Last Dance, potrebbe rivelarsi un successo ancora più grande di entrambi i precedenti episodi.

Secondo le previsioni a lungo termine di BoxOfficePro.com, Venom 3 potrebbe avere un weekend di apertura nazionale tra gli 80 e i 120 milioni di dollari. Ovviamente c'è molta differenza tra queste cifre, ma se il debutto di The Last Dance dovesse essere superiore, supererebbe le aperture dei suoi predecessori e potrebbe potenzialmente diventare uno dei migliori incassi del 2024.

Lo Spider-Man di Tom Holland apparirà nel film?

Secondo recenti indiscrezioni, in Spider-Man 4 saranno presenti sia Venom che il cattivo Knull, ma potremmo vedere lo Spidey di Tom Holland fare un salto in The Last Dance per sistemare le cose? Non abbiamo nulla di concreto su cui basarci, ma un paio di scooper su Internet hanno lasciato intendere che Holland potrebbe aver girato qualcosa per il prossimo film.

Venom: The Last Dance, un primo piano di Tom Hardy in versione simbionte

Un pezzo del simbionte è rimasto nel MCU quando Eddie Brock (Tom Hardy) è stato rispedito nel suo universo nella scena post-credits di No Way Home, il che ha portato a speculare sul fatto che un confronto potrebbe essere imminente. Tuttavia, il recente full trailer sembra suggerire che la Sony abbia ripreso questo momento da No Way Home, poiché vediamo il personaggio di Chiwetel Ejiofor catturare il frammento di simbionte nello stesso bar in cui Brock stava bevendo.

È difficile immaginare che la Sony/Marvel metta insieme un incontro Venom/Spidey senza che gli addetti ai lavori ne vengano a conoscenza, ma non si sa mai!

Oltre a Tom Hardy (Mad Max: Fury Road; The Dark Knight Rises), il cast include Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave; Doctor Strange), Juno Temple (Atonement; Ted Lasso), Rhys Ifans (Notting Hill; The Amazing Spider-Man), Peggy Lu (Venom; Crazy Rich Asians), Alanna Ubach (Legally Blonde; Coco), Stephen Graham (The Irishman; Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides), Clark Backo (Supernatural; The Changeling), e Cristo Fernández (Ted Lasso; Spider-Man: No Way Home).