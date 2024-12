Venom: The Last Dance, aperti su Amazon i preorder dell'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray

Su Amazon sono attualmente aperti i preorder dell'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di Venom: The Last Dance.

Sono attualmente aperti i preorder dell'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di Venom: The Last Dance su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 27,99€, con "Prenotazione al prezzo minimo garantito" (maggiori info su questa modalità di prenotazione nella sezione "termini" nella pagina del film su Amazon). Tutti i dettagli relativi al prodotto in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di Venom: The Last Dance è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 5 febbraio 2025.

Venom: The Last Dance - Un addio memorabile in 4K Ultra HD + Blu-ray

Preparatevi a vivere l'ultima, indimenticabile avventura di Eddie Brock e del simbionte Venom con Venom: The Last Dance, l'atto finale di una trilogia cinematografica discussa fino all'ultimo. Questa edizione 4K Ultra HD + Blu-ray è un vero e proprio tributo agli appassionati del personaggio sul grande schermo e all'azione travolgente che hanno reso questa trilogia ciò che è stata.

Con un'immagine rielaborata attraverso la risoluzione 4K e una qualità audio che cattura ogni dettaglio, questa edizione vi immergerà nelle sfide e nei dilemmi di Eddie e Venom mentre affrontano la loro resa dei conti finale. Arricchita da contenuti speciali e una card da collezione, questa versione è il capitolo conclusivo perfetto per i fan più appassionati e un'opera imperdibile per celebrare il loro "ultimo ballo".