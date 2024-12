Venom: una scena cancellata svela l'identità del simbionte di Pat Mulligan

Il franchise di Venom non è diventato un successo per le sue sceneggiature di ferro. Al contrario, queste sono infarcite di buchi di trama e passaggi a vuoto, come ad esempio l'eventuale trasformazione di Pat Mulligan.

I buchi nella trama non sono difficili da trovare; ad esempio, in Venom: The Last Dance perché dopo aver fatto del suo meglio per evitare di trasformarsi, Venom dovrebbe farlo solo per un ballo con la signora Chen? (con il risultato che lo Xenofago li ha quasi uccisi causando quasi la sua cattura e quella di Eddie Brock).

Tuttavia, i fan non hanno faticato a notare il fatto che l'ultimo capitolo del franchise si è preoccupato di stabilire che il simbionte del detective Pat Mulligan lo aveva abbandonato dopo il suo scontro con Venom e Carnage nel film precedente. Dato che il poliziotto si è legato a un altro alieno prima di essere ucciso, questo significa sicuramente che Toxin è ancora in circolazione, giusto? Forse no.

Il destino di Pat Mulligan

È stato rivelato un elenco di scene eliminate per l'uscita in digitale e in Blu-Ray di Venom: The Last Dance e tra queste c'è "Toxin's Warning". A quanto pare questa scena è incentrata sul personaggio di Stephen Graham, il che significa che il simbionte verde e serpentiforme che consegna il messaggio è proprio Toxin.

Venom: The Last Dance, la spiegazione delle scene post-credits

È possibile che un tempo fosse prevista una scena che rivelasse cosa ne è stato di Toxin, ma non sembra probabile. Di conseguenza, sembra che il personaggio sia stato sprecato in quel combattimento di pochi secondi con lo Xenophage che lo ha masticato e sputato. Su queste pagine trovate la recensione di Venom: The Last Dance.

Parlando dell'alieno che si lega a Mulligan, il supervisore ai VFX del film Aharon Bourland ha recentemente rivelato: "Kelly aveva una visione unica per lui: voleva un aspetto serpentiforme e semitrasparente da dio dell'acqua. Dave Lee e il suo team della DNEG hanno fatto un lavoro fantastico per dare vita a questa visione".