Venom: The Last Dance a quota 90 milioni al box office USA, flop per Here di Robert Zemeckis

Venom: The Last Dance conferma il suo appeal sul pubblico americano anche se gli incasis non sono da record, flop bruciante per il debutto di Here, nuovo film di Robert Zemeckis con Tom Hanks.

Non starà facendo sfraceli, ma il box office americano ha premiato Venom: The Last Dance confermandone la prima posizione nella classifica degli incassi con altri 26,1 milioni che portano il film a 90 milioni in due settimane. L'incasso domestico si avvia a pareggiare il budget di 120 milioni, marketing escluso, ma a premiare il cinecomic con Tom Hardy sono soprattutto gli incassi esteri visto che il film ha raggiunto un totale globale di 317 milioni. Cifra che supera le più rosee aspettative e che fa ben sperare per il futuro.

Una scena de Il robot selvaggio

Il film d'animazione Il robot selvaggio riconquista una posizione ed è nuovamente secondo con 7,5 milioni di incasso che lo portano a 121,4 milioni complessivi. Costato 78 milioni di dollari, il film vola a 270 milioni globali e la sua corsa non accenna a fermarsi. Come rivela la nostra recensione de Il robot selvaggio al centro della delicata storia a sfondo ecologista troviamo l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola, arrivando ad adottare un'ochetta orfana.

Il flop di Here

Terzo posto per Smile 2. Il sequel horror targato Paramount incassa altri 6,8 milioni che gli permettono di superare i 52 milioni. Bene gli incassi globali che sfiorano i 110 milioni a fronte di un budget di 28 milioni. Il film sembra voler seguire le orme del primo capitolo che, dopo essere stato inizialmente commissionato per lo streaming, è diventato un successo imprevedibile con 105 milioni di dollari di incasso in patria e 217 milioni globali.

Smile 3, il regista anticipa il terzo film dopo il finale shock del secondo capitolo

Segue Conclave, pellicola a sfondo religioso interpretata da Ralph Fiennes che incassa altri 5,3 milioni, superando i 15 milioni in due settimane. Nelle sale italiane dal 19 dicembre, la pellicola si concentra sulle mosse del Cardinale Lawrence, che ha il compito di guidare uno degli eventi più segreti e antichi del mondo: il conclave per l'elezione di un nuovo Papa. Lawrence si ritrova, però, al centro di una cospirazione che potrebbe scuotere le fondamenta stesse della Chiesa cattolica.

Robin Wright e Tom Hanks ringiovaniti in Here

Flop per Here, che debutta in quinta posizione. La pellicola che riunisce le star di Forrest Gump Tom Hanks e Robin Wright al regista Robert Zemeckis e allo sceneggiatore Eric Roth non sembra aver catturato l'interesse del grande pubblico, fermandosi a soli 5 milioni di incasso da 2.647 sale, con una media per sala di 1.888 dollari. Non hanno aiutato le recensioni negative che hanno accolto il film, incentrato sulla coppia formata da Hanks e Wright, impantanati in un matrimonio senza uscita e nei problemi della classe media.