Smile 3, il regista anticipa il terzo film dopo il finale shock del secondo capitolo

Il regista di Smile 2, Parker Finn, ha espresso le sue idee su come un sequel potrebbe proseguire la saga.

Finn ha scritto e diretto sia Smile del 2022 che il film successivo, uscito solamente poche settimane fa. Costato circa 28 milioni di dollari, dopo una permanenza nelle sale di due settimane Smile 2 ha racimolato finora la cifra di 86 milioni di dollari, che lo porta a essere considerato un successo, seppur modesto, per la Paramount.

In un'intervista con Collider, Finn ha parlato delle sue idee per il futuro della saga di Smile, affermando che "ci sono molte strade interessanti che Smile potrebbe percorrere in futuro". In particolare, Finn vorrebbe esplorare "tutte le cose davvero spaventose del grande concetto di Smile e dello Smiler".

Questo lascia intendere che Smile 3, così come i probabili capitoli successivi, potrebbe essere ancora più spaventoso dei primi due film, o per lo meno approfondire ulteriormente il mondo che ha creato: "Beh, vi dirò che penso che ci siano molte strade interessanti che Smile potrebbe percorrere in futuro. Per quanto mi riguarda, amo tutte le cose che fanno 'bum' nella notte e tutte le cose davvero spaventose del grande concetto di Smile e dello Smiler".

Smile 2 ispirato a Amy Winehouse e Whitney Houston: "Un terrificante ritratto di una star che soffre"

Come dicevamo, Smile 2 ha ottenuto buoni risultati dopo l'uscita nelle sale due settimane fa. Al momento in cui scriviamo, il sequel ha incassato oltre 86 milioni di dollari in tutto il mondo, e il totale è in continua crescita. Il primo Smile aveva guadagnato 217 milioni di dollari, quindi la saga ha avuto un buon successo. Anche le recensioni di Smile 2 sono state positive: il film ha ottenuto un punteggio dell'84% su Rotten Tomatoes. Questi risultati indicano già che uno Smile 3 non è da escludere affatto, ma anzi diventa sempre più probabile.

Sebbene il finale di Smile 2 abbia rivelato che la maggior parte degli eventi del film si svolgevano nella testa di Skye, il film ha mostrato il potere dell'Entità. Questo aspetto potrebbe essere approfondito in Smile 3 e, a quanto pare, Finn ha già delle idee su come svilupparlo.