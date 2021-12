Venom e The Amazing Spider-Man esistono nello stesso universo secondo una teoria dei fan

A Andrew Garfield potrebbe essere un'altra opportunità per indossare il costume di Spider-Man in un sequel di Venom? Secondo una teoria ciò sarebbe possibile in virtù del fatto che Venom e The Amazing Spider-Man esisterebbero nello stesso universo.

Andrew Garfield nei panni di Spider-Man in un'immagine pubblicata dalla rivista Entertainment Weekly

Per chi non lo sapesse, la connessione di Venom con l'universo di Spider-Man è stata alquanto dubbia fin dall'inizio. Nei fumetti, la sua origine è legata a un evento Marvel in tutto l'universo, e il simbionte una volta era un costume alternativo per Spider-Man prima che cercasse di distruggerlo. Nei film, però, la questione è differente.

A differenza dei fumetti, il simbionte non è ossessionato dall'uccisione di Peter Parker. Parte di ciò che ha reso Venom un cattivo è semplice come il fatto che Peter è un eroe, e sia Eddie che il simbionte stesso nutrivano rancore contro di lui. Ciò ha permesso a Venom di essere presentato come un antieroe nei suoi film, piuttosto che come un supercriminale che ha dovuto attraversare una fase di redenzione.

In Spider-Man: No Way Home, l'incantesimo operato dal Doctor Strange su richiesta di Peter Parker spalanca le porte del multiversi riportando indietro personaggi che appartengono ai passati franchise di Spider-Man. Al riguardo, l'utente Reddit ha formulato un'intrigante teoria:

Venom: una scena del film

"Green Goblin dopo la scena della cena in Spider-Man, Doc Ock quando Tobey si toglie la maschera e tenta di strangolarlo in Spider-Man 2, Sandman da un'epoca imprecisata dopo Spider-Man 3, Lizard dopo che ritrova la macchina fotografica di Peter nella foglia in The Amazing Spider-Man ed Electro quando raggiunge l'onnipotenza funzionale per una frazione di secondo prima di morire in The Amazing Spider-Man 2, capendo così chi sia Spider-Man. Venom è stato tirato fuori durante la scena post-credits di Venom - La furia di Carnage proprio mentre Eddie veniva collegato alla mente alveare, che ha incontrato Spider-Man varie volte in varie linee temporali, rendendo così quello il momento in cui capisce chi è Spider-Man, che per coincidenza è anche il primo momento in cui conosce l'Uomo Ragno".

Questa teoria può essere valida riguardo al motivo per cui Venom è entrato nel Marvel Cinematic Universe. Ma cosa fa pensare a driku12 che proviene specificamente da The Amazing Spider-Man? Ecco la sua spiegazione:

"Funzionalmente, in No Way Home, Venom era il sesto membro dei Sinistri Sei, ma essendo una specie di perdente, ha passato l'intero film a rilassarsi in un bar messicano invece di cercare di dare la caccia a Spider-Man. Un uomo subito come tutti gli altri, in parte a causa del suo atteggiamento rilassato, ma anche perché è dall'altra parte del paese invece che a New York dall'inizio come tutti gli altri. Gli altri provenivano, rispettivamente, dal Raimiverse e dal Webbverse, in numero uguale. Un Spider-Man da ciascuno e tre cattivi da ciascuno... oh aspetta... Ci sono solo due cattivi dal Webbverse, ma tre cattivi dal Raimiverse e uno Spider-Man da ogni realtà. Sarebbe strano seguire questo schema di scegliere un numero per lo più uguale di persone da solo due universi specifici, e poi inserire un personaggio a caso da un universo non correlato in cui Spider-Man non esiste nemmeno. Se è così, perché non avvicinare un simbionte che ha accesso alla mente alveare?"