The Amazing Spider-Man 3 entra in trend mentre i fan chiedono il ritorno di Andrew Garfield

Mentre Spider-Man: No way Home imperversa al botteghino infrangendo record su record di incassi, i fan di Andrew Garfield hanno fatto entrare in trend su Twitter il titolo The Amazing Spider-Man 3 chiedendo a gran voce un nuovo film sulla precedente incarnazione di Spider-Man.

The Amazing Spider-Man 2: Andrew Garfield sospeso di fronte a un taxi

Non è un segreto che il terzo film della trilogia con Andrew Garfield sia stato cancellato dopo i magri incassi del secondo capitolo, The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro. Effetti speciali non all'altezza, una sceneggiatura dubbia e un'interpretazione sbagliata dell'iconico villain Electro hanno reso difficile per la Sony giustificare il proseguimento della saga e alla fine il terzo film è stato cancellato.

Di recente, Andrew Garfield ha definito "straziante" l'esperienza di The Amazing Spider-Man, ma adesso i fan invocano a gran voce un suo ritorno. Chissà se Sony darà ascolto alle loro accorate richieste.

Nell'attesa, l'hashtag #MakeTASM3 è un grido di sostegno per Andrew Garfield nonché un invito a Sony e Marvel per dare una degna conclusione alla trilogia di The Amazing Spider-Man.