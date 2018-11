Venom supera Wonder Woman al boxoffice mondiale con 822 milioni di incasso

Francesco Bellu

La critica lo ha fatto a pezzi ma il boxoffice lo ha premiato alla grande. Venom continua, infatti a macinare fior di quattrini in maniera vorace come il sembionte che dà il titolo al film. Ora, grazie anche al mercato orientale, il comic movie con Tom Hardy ha toccato la cifra di 822 milioni di dollari nel mondo superando di un milione il record precedente che era tenuto da Wonder Woman di Patty Jenkins. Tenendo conto che è ancora in programmazione, non è così azzardato ipotizzare che possa arrivare agli 850 milioni in pochissimo tempo.

Solo appena una settimana fa, ad esempio, il film - qui potete leggere la recensione di Venom - era riuscito a doppiare Deadpool che nel 2016 aveva guadagnato 783,1 milioni di dollari nel mondo, figurando come il capitolo più redditizio della serie cinematografica dedicata ai personaggi Marvel prodotta da 20th Century Fox. E' interessante notare come sia stata la Cina a dare il via alla volata del personaggio interpretato da Tom Hardy con oltre 200 milioni di dollari lordi incassati solo nel paese asiatico a scapito di altri brand, primo fra tutti Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. Negli USA, dove è uscito a ottobre ha raccolto più o meno la stesso incasso, ma ora ha rallentato gli introiti complici anche le uscite legate al giorno del Ringraziamento.

Ma il regista Ruben Fleischer non si può certo lamentare, visto che ora Venomi si è comunque piazzato al quinto posto tra i maggiori incassi del 2018, preceduto però da film di un certo peso commerciale come Gli Incredibili 2, Jurassic World - Il regno distrutto, Black Panther e Avengers: Infinity War. Sono tutti sopra la soglia del miliardo di dollari, numeri che il villain della Marvel difficilmente potrà agguantare, ma che mettono sicuramente in cantiere un sequel, già fissato dalla Sony per il 2020.