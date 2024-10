Venom: The Last Dance, la spiegazione delle scene post-credits

Con Venom: The Last Dance ora nelle sale, diamo un'occhiata più da vicino alle scene post-credits del threequel per svelare cosa succede e cosa potrebbero significare per il futuro.

Venom: The Last Dance ha due scene post-credits (una mid-credits in realtà), ma vale la pena rimanere in sala per vederle? Se non vedete l'ora di scoprire cosa succederà in futuro al Protettore Letale, allora è meglio che restiate seduti.

Venom: The Last Dance: "Knull di Andy Serkis realizzato in CGI e motion capture"

Le scene finali spiegate

Durante l'atto finale del film - potete leggere qui la nostra recensione - il piano di Knull per liberarsi tramite Eddie Brock e il Codex di Venom viene rovinato quando il simbionte si distrugge per tenere il suo creatore intrappolato su Klyntar.

Venom: The Last Dance - Tom Hardy in una sequenza

Nella scena mid-credits, torniamo da Knull che dice che, ora che il "campione" del mondo è caduto, ha intenzione di conquistare l'universo. "Il Re in Nero si è svegliato", dichiara il cattivo, "ucciderò il vostro mondo. Tutti bruceranno. E voi starete a guardare!". E così facendo, alza lo sguardo e finalmente rivela il suo volto (è abbastanza fedele al fumetto, ma i VFX potrebbero richiedere un po' di lavoro).

Cosa sta preparando per il futuro questo film? Visto che Venom: The Last Dance ha stabilito che ha bisogno di un Codex per lasciare il pianeta, non ne siamo sicuri. Tuttavia, il legame tra Eddie e Venom lo ha risvegliato, quindi presumibilmente il cattivo ha intenzione di trovare un altro modo per fuggire insieme al suo esercito di Xenofagi. Non c'è nulla che faccia pensare che si dirigerà verso la Terra-616 però.

Nella scena post-credits veniamo riportati all'Area 51, ormai distrutta. Il barista interpretato da Cristo Fernández, preso in custodia da Rex Strickland all'inizio del film, emerge da una grotta e corre verso la libertà. Tuttavia, in quel momento vediamo uno scarafaggio atterrare su una roccia vicina. All'inizio del film una scena spiegava come questi scarafaggi possano sopravvivere a qualsiasi cosa, e uno dei contenitori che prima contenevano i Simbionti produce scintille quando l'insetto si avvicina.

Venom: The Last Dance - un'immagine del film

L'insinuazione sembra essere che Venom possa essere sopravvissuto facendo un giro su quello scarafaggio. Sebbene il simbionte non possa tornare da Eddie senza avvertire Knull del loro Codex, se il cattivo dovesse comunque fuggire, allora potrebbero sicuramente riunirsi per affrontare il Re in Nero.

