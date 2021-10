Venom - La furia di Carnage: apertura da 2,7 milioni di euro al box office italiano

Venom - La furia di Carnage: una sequenza

Al debutto nelle sale italiane, il cinecomic Venom - La furia di Carnage conquista la vetta del box office italiano con oltre 2,7 milioni di euro raccolti in 405 sale. Qui trovate la nostra recensione di Venom - La Furia di Carnage, sequel diretto da Andy Serkis che vede il ritorno delle star Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson nei panni del villain Carnage.

No Time To Die: Daniel Craig durante una scena d'azione

Dopo due settimane in testa alla classifica, No Time to Die è ora secondo. L'ultimo capitolo della saha di James Bond con protagonista Daniel Craig raccoglie altri 715.000 euro portando l'incasso complessivo a 6,3 milioni di euro. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.

Magro debutto per The Last Duel del regista Ridley Scott. Nonostante la presenza di tre star del calibro di Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver, il film incassa solo 312.000 euro da 383 sale. Come rivela la nostra recensione di The Last Duel, al centro degli eventi storici raccontati sul grande schermo, ispirati a fatti realmente accaduti, ci sarà un uomo che parte per la guerra e che al suo ritorno scopre che la moglie è stata violentata da un suo amico. Nessuno crede alla donna e il soldato fa appello al re di Francia, ritrovandosi a dover affrontare il "rivale" a duello.

Quarta posizione per la pellicola d'animazione Baby Boss 2 - Affari di famiglia che incassa altri 306.000 euro arrivando a quota 964.000 euro. Qui la nostra recensione di Baby Boss 2 - Affari di famiglia, targato DreamWorks Animation/Universal Pictures.

Quinto, La scuola cattolica di Stefano Mordini, il film sul massacro del Circeo di cui tanto si è discusso dopo il visto censura piombato sulla pellicola; il film incassa altri 291.000 euro superando il milione. Qui trovate la nostra recensione de La scuola cattolica, che ricostruisce lo stupro e l'omicidio del Circeo. Una grave violenza perpetrata ai danni di due donne, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, un crimine che sconvolse l'intero Paese, ancora vivo nella coscienza collettiva: il delitto del Circeo.