Venom 3: il sequel con Tom Hardy ha finalmente una data d'uscita

Venom 3 è stato ufficialmente confermato nell'aprile 2022 ma non ha mai avuto una data d'uscita certa, fino a questo momento. Variety ha infatti comunicato che Sony intenderebbe distribuire la pellicola nell'ottobre 2024.

La nuova arrivata nel franchise, Juno Temple, che si unisce al cast dopo aver partecipato alle tre stagioni di Ted Lasso su Apple TV+, ha rivelato che le riprese inizieranno "molto, molto presto" e di esserne "entusiasta". Questo dopo che un insider ha riferito che le riprese si svolgeranno in Inghilterra da giugno a settembre di quest'anno, anche se non c'è ancora una data di inizio confermata.

Si tratta di un periodo piuttosto intenso per quanto riguarda i progetti Sony attorno all'universo di Spider-Man; dopo il successo nelle sale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, infatti, lo studio concentrerà i suoi sforzi sulle uscite di Kraven the Hunter e Madame Web, che come Venom ruotano attorno all'universo dei villain di Spider-Man.

Nel 2024 arriverà anche Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che chiuderà la trilogia con al centro il personaggio di Miles Morales e segnerà la fine di quest'avventura per Phil Lord e Christopher Miller, produttori del franchise.

Venom 3, le riprese del film Marvel inizieranno prima del previsto?

Venom 3, che vedrà nel cast il ritorno di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock e l'ingresso di Chiwetel Ejiofor in un ruolo ancora misterioso, sarà diretto da Kelly Marcel, sceneggiatrice dei primi due capitoli.