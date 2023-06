Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarà l'ultimo per Lord e Miller: 'Siamo stanchi'

Nel corso di una recente intervista, Phil Lord e Christopher Miller, produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, hanno confermato che il prossimo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarà anche l'ultimo che li vedrà coinvolti alla Sony.

"È la fine della trilogia di Miles Morales e quindi tutta questa storia è come se lavorasse in funzione di questo, ma ovviamente è anche un film completo con un inizio, una parte centrale e una fine e Miles inizia in un posto e finisce in un altro e tutti i personaggi hanno il loro arco narrativo in questo film, ma per noi è tutto. Siamo così stanchi".

Sembra, quindi, che i due produttori abbiano deciso di concludere il loro percorso su Miles Morales con il completamento della trilogia, indipendentemente dai piani futuri della Sony per il personaggio. Il duo sembra avere un piano per concludere perfettamente questa storia, iniziata con Spider-Man: Un Nuovo Universo, piuttosto che prolungarla ad oltranza senza un motivo valido.

Al momento Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha una data d'uscita fissata al 29 marzo 2024. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.