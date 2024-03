Venom 3: una nuova foto dal set di Tom Hardy conferma il legame con Spider-Man: No Way Home

Uno scatto condiviso online da Tom Hardy, realizzato sul set del film, conferma il legame tra Venom 3 e Spider-Man: No Way Home.

Una nuova foto dal set del film Venom 3 conferma il legame con Spider-Man: No Way Home. Il sequel, in base allo scatto condiviso da Tom Hardy, sembra sia quindi ambientato subito dopo gli eventi del lungometraggio con star Tom Holland, in cui il multiverso aveva un ruolo centrale.

L'anticipazione dal set

Tom Hardy riprenderà in Venom 3 il ruolo di Eddie Brock e l'immagine pubblicata online lo ritrae mentre indossa gli stessi abiti visti nelle scene presenti nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home e Venom - La furia di Carnage. L'attore sembra inoltre nella stessa location usata per il momento in cui si è ritrovato a essere lanciato da una realtà all'altra.

Per ora, tuttavia, non è stato svelato se Venom si ritroverà faccia a faccia con Peter Parker e, nel caso sia presente nel film lo scontro tra i due personaggi, in quale versione, considerando il recente ritorno nel MCU di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Venom 3: cosa ci aspettiamo dal film Marvel

Un cameo tagliato

Lo sceneggiatore Chris McKenna aveva rivelato che Brock, inizialmente avrebbe dovuto essere coinvolto nella sequenza in cui i villain affrontano le varie versioni di Spider-Man: "Eddie Brock è arrivato nel MCU ma non è mai uscito da un bar. Ma ci sono state versioni in cui appariva prima. Stavamo provando a farlo apparire durante l'ultima battaglia alla Statua della libertà e abbiamo anche pensato di mostrarlo bloccato nel Lincoln Tunnel".