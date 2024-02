Venom 3, Juno Temple: 'Le riprese sono quasi terminate'

Sul red carpet dei SAG Awards 2024, Juno Temple ha confermato a Variety che le riprese di Venom 3 sono quasi terminate. La star di Ted Lasso è una delle nuove aggiunte al franchise di Venom insieme a Chiwetel Ejiofor e Clark Backo nel prossimo terzo capitolo. Venom 3 sarà diretto da Kelly Marcel con una storia co-creata dal protagonista Tom Hardy.

"Al momento ci stiamo avvicinando alla fine delle riprese. È stata una corsa selvaggia e meravigliosa. È tutto così nuovo per me. È un grande set, una cosa pazzesca! È stato molto divertente e ho potuto lavorare con persone fantastiche. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di avere un cast incredibile. Non vedo l'ora che esca. Penso che sarà un bel film", ha detto Temple.

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

Venom 3: rivelato il nuovo villain del film

Le riprese

La produzione di Venom 3 è stata interrotta dallo sciopero della SAG-AFTRA l'anno scorso. Le riprese sono ricominciate alla fine di novembre, poco prima del Giorno del Ringraziamento. "Per fortuna siamo tornati a girare; e voglio prendermi un momento per ringraziare tutti i team che hanno lavorato finora, tutto il meraviglioso cast e la nostra fantastica troupe, i nostri buoni amici e la nostra famiglia, abbiamo fatto molta strada", ha scritto Tom Hardy sui social media all'epoca.

"Il suo rapporto con Venom e Eddie insieme... è qualcosa che gli sta molto a cuore. È importante per lui. Non so se qualcun altro potrebbe interpretare Venom. Sono dei panni difficili da indossare", ha detto Temple a proposito del motivo per cui Hardy è il Venom perfetto sul grande schermo.

Venom 3 segue i successi al botteghino di Venom - La furia di Carnage, che ha incassato 502 milioni di dollari a livello globale e di Venom del 2018, che ne ha incassati 856 milioni. Venom 3 uscirà nelle sale l'8 novembre distribuito dalla Sony.