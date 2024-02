Venom 3: Clark Backo si unisce a Tom Hardy e a Juno Temple nel sequel

Nuovi aggiornamenti per tutti i fan di Venom: l'attrice Clark Backo si unisce al cast dell'imminente sequel Marvel della Sony. Il ruolo della Backo nel film non è ancora noto, ma si unirà a un cast che si sta rapidamente arricchendo di star. Infatti, oltre a Tom Hardy - che riprende il suo ruolo di Eddie Brock - Venom 3 avrà come protagonisti anche Juno Temple e Chiwetel Ejiofor.

La Backo è nota soprattutto per i suoi ruoli nella serie Apple TV+ The Changeling e nella commedia di successo di Hulu Letterkenny, dove ha interpretato Rosie in un ruolo ricorrente. Inoltre l'attrice è apparsa in Supernatural e in The Handmaid's Tale.

Venom 3: Tom Hardy ringrazia il team che lavora al film, confermando che le riprese sono in corso

Cosa sappiamo finora di Venom 3?

Al momento non si sa molto sul prossimo film. Oltre al ritorno di Hardy, Venom 3 vedrà la partecipazione di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor, anche se non è chiaro quale sarà il loro ruolo nel film. Girano però alcune speculazioni sul presunto villain di questo terzo capitolo.

Venom 3 segna il debutto alla regia di Kelly Marcel, che ha scritto la sceneggiatura dei primi due film. Il terzo capitolo vedrà ancora una volta la star di Mad Max: Fury Road nel suo doppio ruolo di Eddie Brock e del simbionte titolare.

Il progetto, ancora senza titolo, è prodotto da Hardy e Marcel. Marcel ha scritto la sceneggiatura da una storia che ha co-creato con Hardy. Tra i produttori aggiuntivi figurano Amy Pascal, Avi Arad, Matt Tolmach e Hutch Parker.