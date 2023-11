Venom 3: Tom Hardy ringrazia il team che lavora al film, confermando che le riprese sono in corso

Tom Hardy, dopo la foto scattata sul set condivisa il 16 novembre, ha pubblicato online un nuovo post in cui parla delle riprese di Venom 3.

L'attore, in occasione della Festa del Ringraziamento, ha voluto infatti esprimere la propria riconoscenza in occasione del team che ha realizzato il film.

Il messaggio del protagonista

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

L'attore Tom Hardy ha pubblicato una nuova immagine su Instagram e ha scritto online: "Venom 3. L'ultima danza: grazie al cielo siamo tornati a girare e voglio concedermi un momento per ringraziare tutti i team che ci hanno portato da V1 fino a qui, a tutto il nostro fantastico cast e alla troupe - buoni amici e famiglia. Abbiamo compiuto molta strada".

La star ha sottolineato: "Questo percorso è stato e continua a essere molto divertente. Ci sono sempre delle svolte difficili quando lavoriamo ma non sembra così dura quando ami quello che fai e quando sai di avere del materiale grandioso e il sostegno da ogni lato, grazie a un team grandioso. Non può essere meglio di così quando si è circondati da dipartimenti di talento e appassionati e da persone che amano e si preoccupano per il progetto".

I ringraziamenti dell'attore

Hardy ha voluto citare chi sta lavorando dietro le quinte: "Voglio menzionare brevemente quando sia orgoglioso della mia regista, partner nella stesura della sceneggiatura e cara amica, Kelly Marcel. Vederti mentre prendi la guida di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati delle tue sensazioni, i tuoi istinti sono sempre giusti. Prima classe, ti sostengo al 100%. Come sempre. E adoro assolutamente lavorare con te e osservarti mentre affronti sfide sempre più grandi ogni volte".

Hardy ha poi chiuso il suo post ringraziando Jacob Tomuri, sottolineando quanto si somiglino.

Venom - La furia di Carnage, la recensione: Eddie Brock e Venom protagonisti di un buddy movie

Il sequel

I primi due capitoli della saga di Venom, in cui Tom Hardy ha la parte di Eddie Brock, hanno incassato rispettivamente 856 e 502 milioni di dollari. Marcel ha scritto i primi due film e, in occasione del terzo capitolo, si è messa alla prova con la regia.

Nel cast del sequel ci saranno Juno Temple e Chiwetel Ejiofor in ruoli non ancora rivelati.