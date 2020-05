Venom 2: il produttore è preoccupato all'idea di riprendere le riprese dopo la pandemia

Il produttore di Venom 2 Dan Wilson ammette di essere preoccupato all'idea di tornare sul set e far ripartire le riprese dopo la pandemia. Al momento l'industria dell'intrattenimento americana è stata stravolta dal coronavirus e tra le pellicole in lavorazione bloccate dal virus c'è anche Venom: Let There Be Carnage, sequel con Tom Hardy.

Venom: Let There Be Carnage era in fase di ripresa quando la pandemia si è abbattuta sugli Stati Uniti. In un'intervista a Variety, Dan Wilson ha ammesso di essere nervoso all'idea di fare ritorno sul set, sentimento comune nella troupe:

"Nessuno vuole tornare a lavorare in un'ambiente rischioso, questo vale anche per i membri della crew. Siamo tutti nervosi ed è naturale e comprensibile. Ne abbiamo discusso insieme, sono state prese delle precauzioni, ma ci porremo il problema quando sarà il momento di tornare".

Nel cast di Venom: Let There Be Carnage, diretto da Andy Serkis, ritroveremo Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham mentreWoody Harrelson darà vita al villain Carnage. L'atteso sequel dovrebbe arrivare nei cinema americani il 25 giugno 2021, data scelta dopo lo stop alla produzione che ha obbligato a posticipare il debutto di quasi un anno.