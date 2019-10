Venom 2: Naomie Harris in trattative per il ruolo della villain Shriek

Naomie Harris è l'attrice in trattative con Sony per interpretare Shriek in Venom 2, ovvero la seconda villain, che dovrebbe aggiungersi al già confermato Carnage.

Venom 2 potrebbe avere anche Shriek tra i villain e Naomie Harris tra le fila del cast: il rumor giunge da Variety e, sebbene non confermato da Sony, vuole l'attrice già in trattative per il ruolo.

La notizia di un ipotetico secondo villain nel sequel del fortunato Venom è di appena 3 giorni fa e naturalmente si era subito intuito che potesse essere proprio Shriek la nuova cattiva, in quanto nei fumetti Marvel il personaggio è l'interesse sentimentale del serial killer Cletus Kasaday, alias Carnage, il mostruoso nemico di Venom. Da quando il campione di incassi è arrivato nelle sale lo scorso ottobre, è stato abbastanza chiaro che il personaggio interpretato da Woody Harrelson sarebbe stato il cattivo principale del sequel, ma le voci riportavano la Sony apparentemente impegnata nella ricerca di un'attrice a cui far interpretare Shriek. Nota come Frances Louise Barrison, creata da Tom DeFalco e Ron Lim, Shriek ha debuttato a maggio del 1993 in Spider-Man Unlimited No. 1 tra i personaggi della saga di Maximum Carnage, con poteri in gradi di controllare le onde sonore e di suscitare emozioni molto forti e contrastanti nei suoi nemici.

Se la notizia dovesse trovare conferma, il 2020 potrebbe essere un anno d'oro per Naomie Harris, che ad aprile sarà al cinema ancora con il ruolo di Eve Moneypenny nel 25° film di James Bond, No Time to Die. Venom 2, invece, dovrebbe debuttare in sala a ottobre del 2020 e vedrà il ritorno nel cast di Michelle Williams, di Woody Harrelson nella parte del principale villain e di Tom Hardy nei panni del protagonista. Scritto da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy, il sequel di Venom sarà diretto da Andy Serkis.