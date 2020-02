Venom 2 e Morbius connessi all'MCU nel marketing virale Sony

Venom 2 e Morbius sono connessi all'MCU, come rivela insistentemente il marketing virale messo in atto da Sony.

Sony vuole davvero che i fan sappiano che Morbius e Venom 2 solo collegati all'MCU e a Spider-Man, come dimostrano le ultime scelte in fatto di marketing virale.

Morbius: Michael Keaton in un'immagine dal primo teaser trailer

Nel 2018 la produttrice di Sony Amy Pascal era esitante a esplicitare le connessioni di Venom con Peter Parker e col franchise MCU, ma negli ultimi tempi molte cose sono cambiate, compresa la strategia di marketing di Sony.

Morbius è attualmente in fase di reshoots a Los Angeles, il legame con Spider-Man è stato confermato nelle foto leaked dal set che mostrano un cartello pubblicitario su un bus che fa riferimento proprio alla scomparsa di Spider-Man.

Spider-Man, accusato di aver ucciso Mysterio nel finale di Spider-Man: Far From Home, è sparito dalla circolazione e Cletus Kasady è in libertà. Ecco il legame tra Venom 2, che vede Woody Harrelson nei panni di Kasady, e Morbius alla conclusione di Spider-Man: Far From Home. L'identità di Peter Parker non è più segreta e lui si starà nascondendo da qualche parte.

Jared Leto dà il suo numero di telefono ai fan: una trovata per Morbius?

Già il primo trailer di Morbius aveva anticipato l'apparizione di Michael Keaton nei panni di Vulture, anticipando la nuova tendenza, confermata dai leak dal set. Nel frattempo anche Carnage ha fatto la sua apparizione in un video leaked dal set di Venom 2.

Quanto a Spider-Man, per ora si nasconde e dovrebbe riapparire in Spider-Man 3, al cinema nel 2021. Morbius e Venom 2 arriveranno al cinema prima del terzo capitolo della saga dell'MCU, perciò è improbabile vedere Peter Parker fare la sua comparsa in uno di questi due film, a meno di sorprese dell'ultimo minuto anche se si è vociferato a lungo della possibilità di un cameo di Tom Holland in Venom 2. Restiamo in attesa di conferme.