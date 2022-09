Venezia 2022: Chiara di Susanna Nicchiarelli e Gli orsi non esistono di Jafar Panahi chiudono il Concorso

Chiara di Susanna Nicchiarelli, Gli orsi non esistono di Jafar Pannahi e Our Ties di Roschdy Zem sono gli ultimi tre film in concorso a Venezia 2022.