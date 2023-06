Chiara: il film di Susanna Nicchiarelli arriva su Sky

Arriva in prima tv su Sky Chiara, biopic su Santa Chiara scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli, in onda venerdì 9 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW.

Arriva in prima tv su Sky Chiara, biopic su Santa Chiara scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli, in onda venerdì 9 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2022, il film racconta le vicende umane e spirituali della Santa di Assisi, una figura femminile rivoluzionaria per la sua epoca, interpretata da Margherita Mazzucco. Al suo fianco, nei panni di San Francesco, Andrea Carpenzano. Con loro anche Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia e con la partecipazione di Luigi Lo Cascio.

Chiara: un'immagine del film

Il film è stato candidato ai David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale e migliori costumi. Assisi, 1211. Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei famigliari, e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suo sogno di libertà. La storia di una santa. La storia di una ragazza e della sua rivoluzione.