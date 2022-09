Venezia 2022: oggi è il giorno di Cate Blanchett, Inarritu e Kingdom Exodus di Lars von Trier

il Concorso veneziano oggi offre Tar con Cate Blanchett in versione direttrice d'orchestra e il cervellotico Bardo, False Chronicle of A Handful of Truths, nel Fuori Concorso Living con Bill Nighy e la serie di Lars von Trier Kingdom Exodus.

Dopo la pioggia, al Lido di Venezia torna il sereno con lo sbarco in laguna di Cate Blanchett, protagonista di Tar di Todd Field, ma anche di Bardo, False Chronicle of A Handful of Truths di Alejandro Gonzales Inarritu e dell'atteso Kingdom Exodus, terza e ultima stagione della serie di culto di Lars von Trier Il regno.

Bardo: una foto del film

Cate Blanchett è tra le star più attese in arrivo a Venezia 2022.TAR,presentato in Concorso a Venezia e in uscita nelle sale italiane nel 2023, vede l'attrice australiana nei panni di una direttrice d'orchestra alle prese con difficoltà musicali ed esistenziali.

Crisi esistenziale (con palmares?) in vista anche per Bardo, False Chronicle of A Handful of Truths, scritto non a caso da Inarritu col co-creatore di Birdman Nicolás Giacobone. stavolta l'alter ego del regista messicano è Silverio (Daniel Giménez Cacho), un noto giornalista e documentarista messicano residente a Los Angeles che, dopo essere stato insignito di un prestigioso premio internazionale, è costretto a tornare nel suo paese natale, ignaro che questo semplice viaggio lo spingerà fino a un limite esistenziale. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure irromperanno nel presente, riempiendo la sua quotidianità di un senso di smarrimento e meraviglia.

Venezia 79, guida semiseria: la Mostra al Lido è come la vita sull'isola di Lost (c'è pure la sala Perla!)

Assente al Lido per problemi di salute, Lars von Trier ci regala cinque nuovi episodi della sua serie di culto incentrata su un ospedale danese che sorge su un luogo maledetto. Prodotto da Zentropa, Viaplay e DR, The Kingdom Exodus vede protagonista Karen (interpretata da Bodil Jørgensen) che cammina nel sonno fino al cancello principale del Regno: il Regno è un ospedale infestato a Copenaghen "dove il male ha messo radici e la scienza medica deve affrontare una lotta quotidiana con se stessa". La terza e ultima stagione di The Kingdom - Il Regno, presentata Fuori Concorso, approderà prossimamente su MUBI.

The Kingdom - Il regno: la prima foto della terza stagione

Non è un'anteprima, ma nel Fuori Concorso trova spazio anche l'interessante Living di Oliver Hermanus, mostrato in precedenza al Sundance 2022. La sceneggiatura è scritta da Kazuo Ishiguro, membro della giuria internazionale, e racconta la storia di un uomo ordinario (Bill Nighy), ridotto da anni di oppressiva routine d'ufficio a condurre un'esistenza nell'ombra, che all'ultimo minuto fa uno sforzo supremo per trasformare la sua vita noiosa in qualcosa di meraviglioso: in una vita che possa dire di aver vissuto pienamente.

Al via oggi anche la sezione indipendente della settimana della critica col film francese d'apertura Three Nights At Week, ambientato nel mondo delle drag queen.

In Orizzonti si segnala l'interessante Vera, documentario di Tizza Covi e Rainer Frimmel dedicato a Vera Gemma, figlia del leggendario Giuliano Gemma, mentre in Orizzonti Extra verrà presentato in anteprima The Origin of Evil, intrigante dramma familiare con Laure Calamy. Alle giornate è la volta del giapponese Stonewalling.