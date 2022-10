The Kingdom: Exodus, il trailer dei nuovi episodi diretti da Lars von Trier

Mubi ha condiviso il nuovo trailer di The Kingdom Exodus, terza e ultima stagione della serie medica di culto, in arrivo in streaming il 27 novembre. Nel video si possono vedere nuove sequenze dell'atteso progetto diretto da Lars von Trier, presentato in anteprima a Venezia 2022.

I titoli degli episodi di The Kingdom Exodus sono Halmar (27 novembre), The Congress Dances (4 dicembre), Big Brother (11 dicembre), Barbarossa (18 dicembre) e Exodus (25 dicembre).

Sulla piattaforma arriveranno anche le prime due stagioni, rispettivamente dal 13 al 20 novembre.

Prodotto da Zentropa, Viaplay e DR, The Kingdom Exodus vede protagonista Karen (interpretata da Bodil Jørgensen) che cammina nel sonno fino al cancello principale del Regno: il Regno è un ospedale infestato a Copenaghen "dove il male ha messo radici e la scienza medica deve affrontare una lotta quotidiana con se stessa".

Con The Kingdom Exodus, Lars von Trier prosegue la storia della serie cult degli anni '90 acclamata a livello internazionale: una storia di fantasmi sull'ospedale costruito sopra i vecchi stagni di sbiancamento a Copenaghen, dove il male ha messo radici e la scienza medica deve affrontare una lotta quotidiana con stesso, dove gli svedesi maledicono i danesi, e il misterioso e l'inspiegabile si fondono in un misto di orrore e umorismo.

Lars von Trier ha scritto la sceneggiatura con Niels Vørsel. Louise Vesth di Zentropa produce lo show insieme ai co-produttori NENT Group e DR.

Nella sinossi su Mubi di The Kingdom Exodus, stagione composta da cinque episodi, si legge: "Fortemente influenzata dalla serie spettrale The Kingdom, la sonnambula Karen cerca risposte alle domande irrisolte della serie per salvare l'ospedale dal suo destino. Una notte ,profondamente addormentata, Karen vaga nell'oscurità e inspiegabilmente finisce davanti all'ospedale. La porta del Regno si sta aprendo ancora una volta..."

Il cast includes Mikael Persbrandt, Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Tuva Novotny, David Dencik, Udo Kier, Alexander Skarsgård e David Dencik.